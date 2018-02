Μπασκόνια: «Πάμε να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό»

Με δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό, η Μπασκόνια δήλωσε έτοιμη για τις αναμετρήσεις με Παναθηναϊκό και Μάλαγα.

Η ψυχολογία των Βάσκων είναι αρκετά ανεβασμένη μετά τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα με 96-72.



Αναλυτικά η δημοσίευση στο Twitter:



🗓🏀| This week will be a little bit... green! @paobcgr and @unicajaCB... ¡Let's beat them✌!

✅ ✈️ 🆚Panathinaikos (jueves, 20:15h @MovistarBasket)

✅ 🏡🆚 Unicaja (sábado, 19:00h 🎟 https://t.co/gXUABx8GWS)

📝 https://t.co/4Ym11J79d2 #GoazenBaskonia pic.twitter.com/y8J0lCbGM7