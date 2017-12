Σίνγκλετον: «Όχι στο σπίτι μου»

Ο Κρις Σίνγκλετον τονίζει ότι όλες οι ομάδες που θα επισκεφτούν φέτος την έδρα του Παναθηναϊκού Superfoods για την Euroleague θα δεινοπαθήσουν.



Αναλυτικά τα όσα είπε μετά τη νίκη με την Μάλαγα στο ΑΠΕ - ΜΠΕ:



- Τι τίτλο θα έβαζες στην αποψινή επιτυχία του Παναθηναϊκού;



«Εφέτος συνεχίζουμε αυτό που κάναμε και πέρυσι με επιτυχία, να προστατεύουμε δηλαδή το "σπίτι" μας, με εξαίρεση φυσικά τα περσινά πλέι οφ. Με βάση, λοιπόν, το αήττητο που έχουμε στην εφετινή Euroleague, με τελευταία επιτυχία την αποψινή, τότε ο τίτλος θα μπορούσε να είναι "not in my house". Όποιος αντίπαλος έρθει στο ΟΑΚΑ θα... δεινοπαθήσει από εμάς στο αγωνιστικό κομμάτι και από την ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσει ο κόσμος στις κερκίδες».



- Πέμπτη διαδοχική νίκη η αποψινή, αυξάνοντας το ρεκόρ σε 7-3 και παραμένοντας σε απόσταση... αναπνοής από την κορυφή της κατάταξης, πίσω από Ολυμπιακό και ΤΣΣΚΑ.



«Συνεχίζουμε την "καταδίωξη" της κορυφής. Ακριβώς από πάνω μας έχουμε τον Ολυμπιακό και την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και θα συνεχίσουμε να παίζουμε σαν ομάδα για να "αναρριχηθούμε" στην πρώτη θέση της κατάταξης. Θα παίζουμε "πεινασμένοι" και είμαι σίγουρος ότι θα ανέβουμε πρώτοι».



- Το σίγουρο είναι ότι στα τελευταία παιχνίδια ο Παναθηναϊκός επιλέγει τη δύσκολη διαδρομή για να φτάσει στη νίκη. Και σήμερα έπρεπε να περάσουν 30 λεπτά για να βγάλετε αντίδραση και να προστατεύσετε την έδρα σας.



«Μέχρι στιγμής δείχνουμε ότι είμαστε ομάδα δευτέρου ημιχρόνου. Κάνουμε τα πάντα για να μείνουμε μέσα στο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, κυρίως μέσα από την επίθεσή μας, αλλά στο ημίχρονο εντοπίζουμε τα λάθη μας, βάζουμε σε λειτουργία την άμυνα και φτάνουμε στη νίκη».



- Πολύτιμη εμφάνιση από εσένα στο παιχνίδι, αλλά Καλάθης και Γκιστ, οι οποίοι τελείωσαν τον αγώνα με νταμπλ νταμπλ, ήταν απολαυστικοί...



«Ο Καλάθης συνεχίζει να κάνει αυτό που άρχισε από την αρχή της σεζόν, να είναι πρωταγωνιστής. Τον βλέπεις σε ορισμένα σημεία του αγώνα και δεν μπορείς να πιστέψεις αυτά που κάνει. Αποκτάμε κίνητρο από αυτόν και προσθέτουμε και εμείς ό,τι έχουμε στο παιχνίδι. Μαζί με τον Γκιστ σίγουρα αποτελούν ένα τρομακτικό δίδυμο».



- Ο Νίκος Παππάς, όμως, εξελίσσεται σε άνθρωπο της τελευταίας περιόδου...



«Όποιος παρακολουθεί το ευρωπαϊκό μπάσκετ γνωρίζει ότι ο Παππάς είναι ένας clutch shooter. Τον χρειαζόμαστε, ενώ ο ίδιος λατρεύει να παίρνει πάνω του τις κρίσιμες στιγμές του αγώνα. Στην τέταρτη περίοδο κάθε αγώνα ξέρουμε ότι θα είναι εκεί και θα περιμένει το σουτ».



- Και τώρα Κάουνας, απέναντι στην Ζαλγκίρις του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους...



«Ανυπομονούμε γι' αυτό το εκτός έδρας παιχνίδι, όπως και ο Λεκαβίτσιους περιμένει για την επιστροφή του στο Κάουνας. Θα παλέψουμε να πάρουμε το "διπλό" για τον Λεκαβίτσιους. Θα αγωνιστούμε σαν ομάδα και θα πετύχουμε...».