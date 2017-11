Εκτός οι διεθνείς του Ολυμπιακού από τα «παράθυρα» των εθνικών ομάδων

Με κοινή τους δήλωση, οι έξι διεθνείς παίκτες του Ολυμπιακού διευκρίνισαν σήμερα πως δεν θα αγωνιστούν με τις εθνικές τους ομάδες στους επικείμενους αγώνες των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.



Θα πρέπει να διευκρινιστεί πως η δήλωση δεν προέρχεται από την Κ.Α.Ε Ολυμπιακός αλλά από τους παίκτες.



Αναλυτικά η κοινή δήλωση των Πρίντεζη, Μάντζαρη, Παπαπέτρου, Παπανικολάου, Στρέλνιεκς και Μιλουτίνοφ:



Από την παιδική μας ηλικία, είμαστε πάντοτε παρόντες στο κάλεσμα των Εθνικών μας Ομάδων, παραμένοντας για ολόκληρες εβδομάδες μακριά από τις οικογένειές μας, χωρίς να υπολογίσουμε την κόπωση ή τον κίνδυνο κάποιου τραυματισμού. Στην πραγματικότητα, έχουμε αντιμετωπίσει αρκετούς τραυματισμούς και έχουμε αγωνιστεί με αυτούς, όποτε και εάν μας ζητήθηκε. Τούτο, είναι γνωστό ότι το πράττουμε με περίσσια αγάπη, σεβασμό και αυταπάρνηση, γι’ αυτόν, άλλωστε, τον λόγο, ουδέποτε διαμαρτυρηθήκαμε ή λιγοψυχήσαμε.



Ωστόσο, ενόψει των αλλαγών που επήλθαν στο παγκόσμιο αγωνιστικό καλεντάρι, είμαστε στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσουμε σε όλους ότι αποφασίσαμε να μη συμμετάσχουμε στις αποστολές των Εθνικών μας Ομάδων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019.



Όπως γίνεται εύλογα αντιληπτό, κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι πραγματικά αδύνατον και άκρως αντιεπαγγελματικό να απουσιάσουμε από τις ιδιαίτερα σημαντικές αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας μας στην Euroleague, την ίδια στιγμή, μάλιστα, που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ήδη χάσει το μεγαλύτερο μέρος της καλοκαιρινής προετοιμασίας, λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεων που είχαμε για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2017.



Ευελπιστούμε, σύντομα, η κατάσταση να εξομαλυνθεί, ώστε να είμαστε σε θέση να ενισχύσουμε και πάλι από κοντά τις προσπάθειες των Εθνικών μας Ομάδων.



Με τιμή,



Since our childhood, we have always responded to any call - up of our National Teams, staying for weeks away from our families, paying no attention to our fatigue and ignoring the risk of injury. In fact, we have suffered several injuries and played through them, whenever we have been asked for. It is known that we have done this out of love, respect and dedication and this is the reason we have never complained about it.

However, in view of the changes that have been occurred by the new world calendar, we are in the unpleasant position to announce our decision to not participate in the squads of our National Teams for the FIBA Word Cup 2019 qualifiers.



It may be understood that, at this stage, it is practically impossible and unprofessional to be absent for the forthcoming matches of our team in the Euroleague, whereas most of us have already missed the biggest part of the pre-season training of the team due to our participation in the EuroBasket 2017.



We hope that the situation will soon return to normal so that we will be able to help again the efforts of our National Teams.



Sincerely,



Πρίντεζης Γεώργιος

Μάντζαρης Ευάγγελος

Milutinov Nikola

Παπανικολάου Κωνσταντίνος

Παπαπέτρου Ιωάννης

Strelnieks Janis

Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός Τετάρτη 15 Νοεμβρίου, 19:45 Live