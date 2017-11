Οργισμένος με τη Euroleague ο Γιαννακόπουλος

#euroleague #highlevelrefereeing #paowithpukle3wins13losses #ifeeldevotion #imsureyouareproud #nofoul #allok #proudtobepartofeuroleague #topreferees #nothereisnomafia #euroleagueshouldbeproud #turkishairlines #euroleagueofficial #basketball Pls repost everywhere !!!

A post shared by dimitris giannakopoulos (@dpg7000) on Nov 3, 2017 at 4:22am PDT