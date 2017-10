Oμπράντοβιτς: «Ξέρουμε πόσο καλός είναι ο Παναθηναϊκός» (video)

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του Novasports και τους Δημήτρη Καρύδα και Χρήστο Καούρη για το αποψινό ματς της Φενέρμπαχτσε με τον Παναθηναϊκό Superfoods και την υπεράσπιση του θρόνου της πρωταθλήτριας Ευρώπης.



Αναλυτικά οι δηλώσεις του:



Για το πόσο έτοιμη είναι η Φενέρ: «Είναι η αρχή της σεζόν και το γεγονός ότι δεν δουλέψαμε με όλους τους παίκτες σε όλη την προετοιμασία είναι σημαντικό. Εννέα παίκτες έπαιξαν στο Eurobasket και έμειναν πίσω. Θέλουμε χρόνο, κάποιοι παίκτες είναι έξω, αλλά είναι ακόμα αρχή της σεζόν».



Για την αποχώρηση των Ούντο και Μπογκντάνοβιτς και την προσπάθεια αντικατάστασής τους: «Ήταν δύο πολύ σημαντικοί παίκτες για μας, όπως και ο Άντιτς. Αν παρακολουθήσεις την κατάσταση, σε σχέση με το περσινό Final Four δεν έχουμε τέσσερις βασικούς, καθώς είναι εκτός και οι Κάλινιτς και Ντίξον. Δεν είναι εύκολο, σημαίνει ότι οι άλλοι πρέπει να παίξουν περισσότερο και να συμβάλλουν περισσότερο. Όμως είμαι πολύ ευχαριστημένος με όσα έχω δει μέχρι τώρα».



Για την φετινή Φενέρμπαχτσε: «Μετά το καλοκαίρι ο σύλλογος αντέδρασε πολύ σωστά. Ο Μπόγκταν και ο Ούντο ήθελαν να πάνε στο ΝΒΑ και είμαι πολύ ευχαριστημένος με την αντίδραση του συλλόγου. Υπάρχει υγεία και σεβασμός ανάμεσα σε όλους μας που δουλεύουμε στην ομάδα».



Για το αν είναι βάρος ο περσινός τίτλος και κίνητρο για τους αντιπάλους: «Είναι αλήθεια. Είναι το πρώτο που είπα στους παίκτες στην προετοιμασία. Όλοι θα έχουν κίνητρο απέναντί μας και θα πρέπει να αντεπεξέλθουμε. Είναι αρχή της σεζόν, αλλά έχουμε κάνει πολύ καλή προετοιμασία».



Για το αν η παρουσία του άλλαξε τον τρόπο που βλέπουν το μπάσκε στην Τουρκία: «Δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι είμαι ευτυχισμένος εκεί. Πριν πάω στην Φενέρμπαχτσε ο μέσος όρος εισιτηρίων ήταν 2.500 χιλιάδες. Πλέον έχουμε ρεκόρ διαρκείας, πάνω από 7.000 και ο σύλλογος δεν θέλει να πουλήσει άλλα, γιατί θέλουμε φοιτητές και νέοι άνθρωποι να μπορούν να αγοράσουν εισιτήρια. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι με αυτό».



Για την καταπόνηση των διεθνών το καλοκαίρι και το θέμα με τα «παράθυρα» για τις Εθνικές ομάδες: «Η θέση μου είναι ξεκάθαρη. Είμαι στην πλευρά των παικτών και λυπάμαι που δεν έχουν κάποια οργάνωση. Πρέπει να μιλήσουν και να λαμβάνουν μέρος στις αποφάσεις. Χωρίς παίκτες δεν γίνεται μπάσκετ. Δεν είναι πόλεμος ανάμεσα σε ΦΜΠΑ και Euroleague αλλά ανάμεσα σε ΦΙΜΠΑ και ΝΒΑ. Είναι καλό για το μπάσκετ να μην παίζουν στις εθνικές ομάδες παίκτες του ΝΒΑ; Υπάρχουν 75 Ευρωπαίοι στο ΝΒΑ και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό. Η Euroleague έχει τις απόψεις της, έχει καθιερώσει το σύστημα διεξαγωγής αλλά θέλει να συζητήσει. Οι άλλοι όμως δεν θέλουν να συζητήσουν. Η θέση μου είναι πάντα ότι πιο σημαντικό είναι να είσαι μέλος της Εθνικής και πάντα έτσι λέω στους παίκτες μου. Αυτό που γίνεται τώρα δεν είναι νορμάλ».



Για το τι σημαίνει γι' αυτόν η λέξη νίκη: «Πάνω απ' όλα είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί κάνω κάτι που μου αρέσει και δεν έχουν όλοι αυτό το προνόμιο. Κάθε μέρα είμαι ικανοποιημένος που είμαι με τους παίκτες μου σε προπόνηση και αγώνες. Το ζήτημα δεν είναι η νίκη, αλλά να προσπαθείς και να δίνεις τα πάντα».



Για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό Superfoods: «Πρέπει να ξεχάσουμε τι έγινε στο παιχνίδι του με την Μπαρτσελόνα. Ξέρουμε πόσο καλός είναι ο Παναθηναϊκός και πόσο διαφορετικά παίζει στο ΟΑΚΑ. Θα έχουν μεγάλο κίνητρο απόψε. Θα είναι σε υψλό επίπεδο, και πρέπει να καταλάβουμε ότι το παιχνίδι διαρκεί 40 λεπτά».



Για το αν έχει έξτρα κίνητρο φέτος λόγω του ότι το Final Four γίνεται στο Βελιγράδι: «Αυτή η ερώτηση ήταν η πρώτη που άκουσα μετά τον περσινό τελικό. Τίποτα δεν αλλάζει για μένα. Τρία χρόνια πριν έλεγαν ότι το Final Four γίνεται στο Βερολίνο, πρέπει να πας. Πέρσι στην Κωνσταντινούπολη, έλεγαν ότι πρέπει να πάμε γιατί θα παίζουμε εντός. Ο κόσμος έτσι μιλάει και το καταλαβαίνω. Πρέπει όμως να παίξουμε 30 ματς στην κανονική περίοδο της Euroleague και εύχομαι να φτάσουμε αρχικά στα πλέι - οφ. Πάντα το βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι».

