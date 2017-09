Στο Hall of Fame ο Ίβκοβιτς

Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς θα ενταχθεί στο Hall of Fame της FIBA, μαζί με τους Τόνι Κούκοτς και Σακίλ Ο’ Νιλ. Όπως ανακοίνωσε η παγκόσμια ομοσπονδία, η τελετή για την είσοδο του «Ντούντα» στο Hall of Fame θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου. Μαζί με τον Ίβκοβιτς και τους Κούκοτς και Ο’ Νιλ, θα ενταχθούν στο Hall of Fame οι Μίκι Μπέρκοβιτς, Πέρο Κάμερον, Ράζιγια Μουγιάνοβιτς και Βάλντις Βάλτερς. Ο Σέρβος τεχνικός έβαλε τέλος στην προπονητική του καριέρα, με το φιλικό του Ολυμπιακού, με το οποίο τον τίμησε για την προσφορά του.