Άναψε φωτιές ο Τζάνινγκ!

Make it happen! 😏 — Matt Janning (@mjanning23) 7 Αυγούστου 2017

Ο Ματ Τζάνινγκ, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού, άναψε φωτιές με το post και το like που πραγματοποίησε.Ο Αμερικανός φόργουορντ που είναι εξαιρετικός από τα 6.75μ. έγραψε στο twitter: «κάντε το να συμβεί» αναφερόμενος πιθανότατα στο μέλλον του.Αυτό μπορεί να είναι μόνο μία εικασία, η οποία όμως έχει βάση με βάση και το like του στην παναθηναϊκή σελίδα «Greenworld.gr» και στο σχόλιο «make it Greek».