Υπέγραψε στην Κίνα ο Τζάκσον

Ούτε Ευρωλίγκα, ούτε ΝΒΑ. Ο Άαρον Τζάκσον συμφώνησε με ομάδα της Κίνας και θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του στα 31 του.

Ο Αμερικανός για τον οποίο ενδιαφέρθηκε "ζεστά" και ο Ολυμπιακός, θα παίζει για την Μπέιζινγκ Ντακς, όπου θα εισπράξει περίπου 4.5 εκατομμύρια δολάρια για δύο χρόνια, περίπου τα διπλά δηλαδή από όσα θα έπαιρνε σε ομάδα της Ευρωλίγκας για το ίδιο διάστημα.

Μάλιστα, ο Τζάκσον θα είναι ο αντικαταστάτης του άλλοτε σταρ του ΝΒΑ, Στέφον Μάρμπερι.

