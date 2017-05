Η «χρυσή» βίβλος της Ευρωλίγκας

Οι τελικοί

ΦΑΙΝΑΛ ΦΟΡ

Οι τροπαιούχοι:





Οι τελικοί της Ευρωλίγκας από το 1958 μέχρι σήμερα.1958: ΑSK ΡΙΓΑ-Ακαντέμικ Σόφια 86-81, 84-71 (Ρίγα/Σόφια)1959: ASK ΡΙΓΑ-Ακαντέμικ Σόφια 79-58, 69-67 (Ρίγα/Σόφια)1960: ASK ΡΙΓΑ-Ντιναμό Τιφλίδας 61-57, 69-62 (Τμπιλίσι/Ρίγα)1961: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ-ASK Ρίγα 61-66, 87-62 (Ρίγα/Μόσχα)1962: ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ-Ρεάλ Μαδρίτης 90-82 (Τζένεβα Ντιναμό)1963: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ-Ρεάλ Μαδρίτης 69-86, 71-74, 99-80 (Μαδρίτη/Μόσχα)1964: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-Σπάρτακ Μπρνο 99-110, 84-64 (Μπρνο/Μαδρίτη)1965: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΤΣΣΚΑ Μόσχας 81-88, 76-62 (Μόσχα/Μαδρίτη)1966: ΣΙΜΕΝΤΑΛ ΜΙΛΑΝΟ-Σλάβια Πράγας 77-72 (Μπολόνια)(η ΑΕΚ κατετάγη 4η αφού έχασε στον «μικρό» τελικό από την ΤΣΣΚΑΜόσχας με 83-62)1967: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-Σίμενταλ Μιλάνο 91-83 (Μαδρίτη)1968: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-Σπάρτακ Μπρνο 98-95 (Λιόν)1969: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ-Ρεάλ Μαδρίτης 103-99 (Μπαρτσελόνα)1970: ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ-ΤΣΣΚΑ Μόσχας 79-74 (Σαράγιεβο)1971: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ-Ινις Βαρέζε 67-53 (Αμβέρσα)1972: ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ-Γιουγκοπλάστικα 70-69 (Τελ Αβίβ)1973: ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ-ΤΣΣΚΑ Μόσχας 78-66 (Λιέγη)1974: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-Ινις Βαρέζε 84-82 (Ναντ)1975: ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ-Ρεάλ Μαδρίτης 79-66 (Αμβέρσα)1976: ΜΟΜΠΙΛΤΖΙΡΤΖΙ ΒΑΡΕΖΕ-Ρεάλ Μαδρίτης 81-74 (Γενεύη)1977: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ-Μομπιλτζίρτζι Βαρέζε 78-77 (Βελιγράδι)1978: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-Μομπιλτζίρτζι Βαρέζε 75-67 (Μόναχο)1979: ΜΠΟΣΝΑ ΣΑΡΑΓΕΒΟ-Εμερσον Βαρέζε 96-93 (Γκρενόμπλ)1980: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-Μακάμπι Τελ Αβίβ 89-85 (Βερολίνο)1981: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ-Σινουντίνε Μπολόνια 80-79 (Στρασβούργο)1982: ΣΚΟΥΙΜΠ ΚΑΝΤΟΥ-Μακάμπι Τελ Αβίβ 86-80 (Κολωνία)1983: ΦΟΡΝΤ ΚΑΝΤΟΥ-Μπίλι Μιλάνο 69-68 (Γκρενόμπλ)1984: ΜΠΑΝΚΟΡΟΜΑ-Μπαρτσελόνα 79-73 (Γενεύη)1985: ΤΣΙΜΠΟΝΑ ΖΑΓΚΡΕΜΠ-Ρεάλ Μαδρίτης 85-78 (Αθήνα)1986: ΤΣΙΜΠΟΝΑ ΖΑΓΚΡΕΜΠ-Ζαλγκίρις Κάουνας 94-82 (Βουδαπέστη)1987: ΤΡΕΙΣΕΡ ΜΙΛΑΝΟ-Μακάμπι Τελ Αβίβ 71-69 (Λωζάνη)1988: ΤΡΕΙΣΕΡ ΜΙΛΑΝΟ-Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-84 (Γάνδη)(ο Αρης κατετάγη 4ος αφού στο «μικρό» τελικό έχασε από την Παρτιζάνμε 105-93)1989: ΓΙΟΥΓΚΟΠΛΑΣΤΙΚΑ-Μακάμπι Τελ Αβίβ 75-69(ο Αρης κατετάγη 3ος αφού στο «μικρό» τελικό κέρδισε τη Μπαρτσελόνα (Μόναχο)με 88-71)1990: ΓΙΟΥΓΚΟΠΛΑΣΤΙΚΑ-Μπαρτσελόνα 72-67 (Σαραγόσα)(ο Αρης κατετάγη 4ος αφού στο «μικρό» τελικό έχασε από τη Λιμόζ με103-91)1991: ΠΟΠ 84-Μπαρτσελόνα 70-65 (Παρίσι)1992: ΠΑΡΤΙΖΑΝ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ-Μπανταλόνα 71-70 (Κωνσταντινούπολη)1993: ΛΙΜΟΖ-Μπένετον Τρεβίζο 59-55 (Αθήνα)(ο ΠΑΟΚ κατετάγη 3ος αφού στο «μικρό» τελικό νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης (Τελ Αβίβ)με 76-70)1994: ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ-Ολυμπιακός 59-57 (Τελ Αβίβ)(ο Παναθηναϊκός κατετάγη 3ος αφού στο «μικρό» τελικό νίκησε τηΜπαρτσελόνα με 100-83).1995: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-Ολυμπιακός 73-61 (Σαραγόσα)(ο Παναθηναϊκός κατετάγη 3ος, αφού στο «μικρό» τελικό νίκησε τηΛιμόζ με 91-77).1996: ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ-Μπαρτσελόνα 67-66 (Παρίσι)1997: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Μπαρτσελόνα 73-58 (Ρώμη)1998: ΚΙΝΤΕΡ ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΑΕΚ 58-44 (Βαρκελώνη)1999: ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ-Κίντερ Μπολόνια 82-74 (Μόναχο)(ο Ολυμπιακός κατετάγη 3ος, αφού στο «μικρό» τελικό επικράτησε με 74-64 της Τιμσίστεμ Μπολόνια).2000: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μακάμπι Τελ Αβίβ 73-67 (Θεσσαλονίκη)2001: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ-Παναθηναϊκός 81-67 (Σουπρολίγκα) (Παρίσι)2001: ΚΙΝΤΕΡ ΜΠΟΛΟΝΙΑ-Ταού 65-78, 94-73, 80-60, 79-96, 82-74 (Μπολόνια/Βιτόρια)2002: ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ-Κίντερ Μπολόνια 89-83 (Μπολόνια)2003: ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-Μπενετόν Τρεβίζο 76-65 (Βαρκελώνη)2004: ΜΑΚΑΜΠΙ-Σκίπερ Μπολόνια 118-74 (Τελ Αβίβ)2005: ΜΑΚΑΜΠΙ-Ταού 90-78 (Μόσχα)(ο Παναθηναϊκός κατετάγη 3ος, αφού στον «μικρό» τελικό επικράτησε μετάαπό δύο παρατάσεις (78-78κ.α., 84-84 α' παρ.) 94-91 της ΤΣΣΚΑ Μόσχας)2006 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ-Μακάμπι Τελ Αβίβ 73-69 (Πράγα)2007 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΤΣΣΚΑ Μόσχας 93-91 (Αθήνα)2008 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ-Μακάμπι Τελ Αβίβ 91-77 (Μαδρίτη)2009: Παναθηναϊκός-ΤΣΣΚΑ Μόσχας 73-71 (Βερολίνο)(ο Ολυμπιακός κατετάγη 4ος, αφού στο «μικρό» τελικό ηττήθηκε 95-79από την Μπαρτσελόνα)2010: ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-Ολυμπιακός 86-68 (Παρίσι)2011: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μακάμπι 78-70 (Βαρκελόνη)2012: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΤΣΣΚΑ Μόσχας 62-61 (Κωνσταντινούπολη)2013: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ρεάλ Μαδρίτης 100-88 (Λονδίνο)(ο Παναθηναϊκός κατετάγη 4ος, αφού στο «μικρό» τελικό ηττήθηκε 74-69 από την Μπαρτσελόνα)2014: ΜΑΚΑΜΠΙ-Ρεάλ Μαδρίτης 98-86 (Μιλάνο)2015: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-Ολυμπιακός 78-59 (Μαδρίτη)2016: Φενερμπαχτσέ-ΤΣΣΑ Μόσχας 96-101 παρ., (83-83 κ.α.) (Βερολίνο)2017: ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ-Ολυμπιακός 80-64 (Κωνσταντινούπολη)1958: ΑSK ΡΙΓΑ1959: ASK ΡΙΓΑ1960: ASK ΡΙΓΑ1961: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ1962: ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ1963: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ1964: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ1965: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ1966: ΣΙΜΕΝΤΑΛ ΜΙΛΑΝΟ1967: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ1968: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ1969: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ1970: ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ1971: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ1972: ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ1973: ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ1974: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ1975: ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ1976: ΜΟΜΠΙΛΤΖΙΡΤΖΙ ΒΑΡΕΖΕ1977: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ1978: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ1979: ΜΠΟΣΝΑ ΣΑΡΑΓΕΒΟ1980: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ1981: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ1982: ΣΚΟΥΙΜΠ ΚΑΝΤΟΥ1983: ΦΟΡΝΤ ΚΑΝΤΟΥ1984: ΜΠΑΝΚΟΡΟΜΑ1985: ΤΣΙΜΠΟΝΑ ΖΑΓΚΡΕΜΠ1986: ΤΣΙΜΠΟΝΑ ΖΑΓΚΡΕΜΠ1987: ΤΡΕΙΣΕΡ ΜΙΛΑΝΟ1988: ΤΡΕΙΣΕΡ ΜΙΛΑΝΟ1989: ΓΙΟΥΓΚΟΠΛΑΣΤΙΚΑ1990: ΓΙΟΥΓΚΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΠΛΙΤ1991: ΠΟΠ 841992: ΠΑΡΤΙΖΑΝ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ1993: ΛΙΜΟΖ1994: ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ1995: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ1996: ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ1997: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ1998: ΚΙΝΤΕΡ ΜΠΟΛΟΝΙΑ1999: ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ2000: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ2001: ΚΙΝΤΕΡ ΜΠΟΛΟΝΙΑ2001: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Σουπρολίγκα)2002: ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ2003: ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ2004: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ2005: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ2006: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ2007: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ2008: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ2009: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ2010: ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ2011: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ2012: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ2013: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ2014: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ2015: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ2016: TΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ2017: ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ