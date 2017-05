Παπανικολάου: «Έχει ισορροπία και σταθερότητα ο Ολυμπιακός»

Ο Δημήτρης Παπανικολάου στάθηκε στα στοιχεία που έχουν οδηγήσει τον Ολυμπιακό στον τελικό του Final 4 της Euroleague υπογραμμίζοντας πως ο ελληνικός κορμός και η σταθερότητα είναι τα κύρια συστατικά της επιτυχίας των «ερυθρολεύκων». Ο παλαίμαχος παίκτης αναφέρθηκε στον τελικό κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, καθώς επίσης και στο Final 4 του 1997. Ο Παπανικολάου μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΣΠΟΡ FM». Αναλυτικά δήλωσε:Για το ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας του Ολυμπιακού:«Το να υπάρχει ισορροπία στην ομάδα είναι θέμα χημείας των χαρακτήρων και επιβολής του προπονητή. Παραδείγματος χάριν οι παίκτες του Ομπράντοβιτς παίζουν και για τον προπονητή τους και αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις τους. Ο Ολυμπιακός έχει αυτό που είχε ο Παναθηναϊκός παλαιότερα, την σταθερότητα και τον ελληνικό κορμό. Το σημαντικό είναι πως μέσα στην κρίση, οι ελληνικές ομάδες μένουν στο κορυφαίο επίπεδο».Για το αποψινό τελικό μεταξύ Φενέρμπαχτσε και Ολυμπιακού:«Είναι δύο ομάδες που έχουν ίδιο κορμό και προπονητή εδώ και πολλά χρόνια. Είναι αμυντικές ομάδες και οι δύο. Η Φενέρ έχει τον πιο έμπειρο προπονητή σε τέτοια ματς. Να είναι προσεκτικός στις επαφές του ο Ολυμπιακός και να μην επηρεαστεί από το κλίμα που θα επικρατεί στις κερκίδες. Θεωρώ πως οι διαιτητές θα μοιράσουν την πίτα. Φαβορί είναι η Φενέρ, όμως ο Ολυμπιακός είναι επτάψυχος και οι παίκτες του είναι μια παρέα. Κομβική είναι και η παρουσία του Σπανούλη που στα τελευταία λεπτά πάντα εμφανίζεται. Ο Ολυμπιακός πρέπει να διαχειριστεί τα συναισθήματα του και να μην επηρεαστεί από την νίκη της ΤΣΣΚΑ».Για το αν η «καυτή» ατμόσφαιρα θα επηρεάσει τους παίκτες του Ολυμπιακού:«Είναι έμπειροι οι παίκτες του Ολυμπιακού και δεν θα επηρεαστούν από την καυτή ατμόσφαιρα. Πρέπει να υπάρχει ηρεμία. Οι γραμμές είναι ίδιες, τα καλάθια είναι ίδια. Σίγουρα θα ξεκινήσει με μεγαλύτερο ενθουσιασμό η Φενέρ. Όμως από την άλλη οι Τούρκοι μπορεί να έχουν και την πίεση. Αν καταφέρει ο Ολυμπιακός να πιέσει την Φενέρ από την αρχή και να τις δυσκολέψει τα σουτ, μπορεί στη συνέχεια να χάσουν και κάποια εύκολα».Για τον κόουτς Σφαιρόπουλο:«Είναι σοβαρός άνθρωπος ο Σφαιρόπουλος. Πειθαρχημένος. Περνάει μία ηρεμία στους παίκτες του στους κρίσιμους αγώνες. Τα αποτελέσματα έχουν δείξει τη σπουδαία του πορεία. Έχει καταφέρει και έχει κερδίσει την σταθερότητα, η οποία περνάει και στην ομάδα».Για το Final Four του 1997:«Έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε. Είχαμε έναν ξένο όμως αυτό δεν είχε σημασία γιατί ήμασταν δομημένη ομάδα με κορμό. Ακόμα και τώρα υπάρχουν ομάδες που δεν προσθέτουν παίκτες μέσα στη σεζόν για να μην αλλάξει η ισορροπία τους. Είχαμε το φοβερό Ντέιβιντ Ρίβερς που ήταν κομβικός. Οι ξένοι πρέπει να ταιριάξουν με την χημεία για να βοηθήσουν».Για το αν υπάρχουν κοινά στοιχεία μεταξύ της φετινής ομάδας και αυτής του ΄97:«Ξεκινήσαμε με μειονέκτημα όπως και ο Ολυμπιακός φέτος. Η ομάδα που είναι με την πλάτη στον τοίχο πάει με καλύτερη ψυχολογία στο Final Four. Ο Ολυμπαικός ακόμα και όταν βρισκόταν πίσω στο σκορ στον ημιτελικό ξέραμε πως θα αντιδράσει. Δεν κάνει καλό να πηγαίνεις ως φαβορί στο Final Four. Το ίδιο ισχύει και για τη Φενέρ η οποία μπήκε στα play off χωρίς πλεονέκτημα».Για την πορεία του ελληνικού μπάσκετ τα τελευταία χρόνια:«Το ελληνικό μπασκετ από το ΄87 και μετά έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Βλέπουμε έλληνες παίκτες στις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες. Κάτι πολύ σημαντικό αν αναλογιστούμε το μέγεθος της χώρας και κάτι που δείχνει πως έχουμε μπασκετικό DNA. Το ποδόσφαιρο δεν εξελίσσει τους κανονισμούς του. Πλέον βλέπουμε στο μπάσκετ το instant replay. Αυτό μπορεί να διορθώσει τα λάθη των διαιτητών και να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία προς όφελος τους αθλήματος».Για την καλύτερη του ανάμνηση σε εθνικό και διασυλλογικό επίπεδο:«Το ΄97 στη Ρώμη είναι η καλύτερη μου ανάμνηση σε διασυλλογικό επίπεδο. Ήταν κάτι το ξεχωριστό και κυριολεκτικά η πόλη βάφτηκε «κόκκινη». Κερδίσαμε και εύκολα στον τελικό. Από την εθνική ξεχωρίζει το παγκόσμιο Εφήβων στο ΟΑΚΑ το ΄95».