Μία δεκάδα Final Four

Το δέκατο Final Four είναι το φετινό για τον Ολυμπιακό, που ξεκίνησε την παρουσία του στο κορυφαίο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ, το μακρινό 1994.Το κουβάρι αρχίζει να ξετυλίγεται στο Τελ Αβίβ το 1994, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον αιώνιο αντίπαλο, Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Γιάννη Ιωαννίδη θα αναδειχθεί νικήτρια με 77-72 αλλά μάλλον θα μείνει στους... πανηγυρισμούς. Απέναντι στο απόλυτο αουτσάιντερ (λέγε με Μπανταλόνα), οι ερυθρόλευκοι θα τα κάνουν «θάλασσα», το τρίποντο του Κορνίλιους Τόμπσον θα βάλει μπροστά την ομάδα του Ομπράντοβιτς και οι βολές του Πάσπαλι, θα «στοιχειώνουν» για πολλά χρόνια ακόμα τον κόσμο της ομάδας. Τελικό σκορ 57-59 και η Χοβεντούτ στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.Ένα χρόνο αργότερα στη Σαραγόσα, οι Πειραιώτες θα βρουν ξανά τον Παναθηναϊκό απέναντί τους και όπως και στο Τελ Αβίβ, θα είναι αυτοί που θα πάρουν τη νίκη-πρόκριση για τον τελικό με 58-52. Ο Έντι Τζόνσον δεν βρήκε ποτέ ρυθμό στον τελικό, οι Σαμπόνις, Αρλάουκας ήταν ασταμάτητοι και η Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε στην κατάκτηση του τροπαίου με 73-61.Η τρίτη παρουσία του Ολυμπιακού σε Final Four αποδείχθηκε «φαρμακερή» αλλά για τους... άλλους! Η ομάδα του Ίβκοβιτς, επικράτησε 74-65 της Ολίμπια Λιουμπλιάνας στον ημιτελικό ενώ ξεπερνώντας το αρχικό μπλακάουτ απέναντι στην Μπαρτσελόνα, βρήκε ρυθμό και με τη μεγαλύτερη διαφορά μέχρι τότε σε τελικό, σηκώνει το τρόπαιο με 73-58.Δύο χρόνια αργότερα στο Μόναχο, η υπερηχητική Ζαλγκίρις του Γιόνας Καζλάουσκας, θα αποδειχθεί too much όχι μόνο για τον Ολυμπιακό αλλά και για την Κίντερ Μπολόνια στον τελικό. Οι ερυθρόλευκοι θα ηττηθούν στον ημιτελικό με 87-71 από τους Λιθουανούς και απλά θα πάρουν τη νίκη στον τελικό της «παρηγοριάς» με 74-63 κόντρα στην Τίμσιστεμ Μπολόνια.Μετά από απουσία δέκα χρόνων, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Final Four, το 2009 στο Βερολίνο. Σε μία «μάχη» από τα παλιά, οι ερυθρόλευκοι θα βρουν στον ημιτελικό τον αιώνιο αντίπαλο Παναθηναϊκό, με τους πράσινους όμως να χαμογελούν αυτή τη φορά. Ο Γιάννης Μπουρούσης θα αστοχήσει στην τελευταία επίθεση και δεν θα μπορέσει να στείλει το ματς στην παράταση, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει τη νίκη με 84-82 και να κατακτά το τρόπαιο. Στο ματς της τρίτης θέσης, η ομάδα του Γιαννάκη, θα ηττηθεί με 95-79 από την Μπαρτσελόνα.Την αμέσως επόμενη χρονιά, οι Πειραιώτες φτάνουν στο ραντεβού του Παρισιού, ξεπερνώντας στον ημιτελικό το εμπόδιο της Παρτίζαν με 83-80 στην παράταση. Απέναντι στην Μπαρτσελόνα του Τσάβι Πασκουάλ όμως, θα τα βρουν «σκούρα» και θα παραδοθούν με 86-68.Πέντε χρόνια πίσω και πάλι στην Κωνσταντινούπολη (2012), οι παίκτες του Ντούσαν Ίβκοβιτς, μπαίνουν στο «Σινάν Ερντέμ» ως το απόλυτο αουτσάιντερ, ωστόσο στον ημιτελικό ξεπερνούν το εμπόδιο της Μπαρτσελόνα με 68-64. Σε έναν ανεπανάληπτο τελικό, για τον οποίο έχουν γραφτεί σχεδόν τα πάντα, οι Πειραιώτες θα επιστρέψουν από το -19 και με το «πεταχτάρι» του Γιώργου Πρίντεζη, θα επικρατήσουν 62-61 της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, κατακτώντας το τρόπαιο για δεύτερη φορά.Ερυθρόλευκο repeat το 2013, με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, να υπερασπίζεται το στέμμα του στο Λονδίνο. Με αμυντικό ρεσιτάλ, οι παίκτες του Μπαρτζώκα «πνίγουν» την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον ημιτελικό με 69-52 και σειρά παίρνει η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο τελικός εξελίχθηκε σε αποθέωση του επιθετικού μπάσκετ, οι ερυθρόλευκοι επέστρεψαν από το -17 (10-27) για να στεφθούν πρωταθλητές για τρίτη φορά στην ιστορία τους, με 100-88.Η τελευταία συμμετοχή του Ολυμπιακού σε Final Four μέχρι το φετινό, ήρθε το 2015 στη Μαδρίτη. Με σόου του Βασίλη Σπανούλη στα τελευταία τρία λεπτά, οι Πειραιώτες ανατρέπουν το -9 της ΤΣΣΚΑ και φτάνουν σε επική ανατροπή και πρόκριση στον τελικό, με 70-68. Παρόλα αυτά, η γηπεδούχος Ρεάλ, αποδείχθηκε πάνω από τις δυνάμεις των παικτών του Σφαιρόπουλου στον τελικό, με το τελικό 78-59 να επισφραγίζει το τρόπαιο της «βασίλισσας».