«Το σπίτι της δόξας» (photos)

Δείτε εικόνες από το «Sinan Erdem» της Κωνσταντινούπολης, όπου ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό του στέμμα.Το γήπεδο όπου οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν το 2012 την Euroleague, ντύθηκε ήδη με τα χρώματα του Final Four και περιμένει τους τέσσερις διεκδικητές του θρόνου, με το σλόγκαν «The Home of Glory» («Το σπίτι της δόξας») να κυριαρχεί. Περιμετρικά, ο χώρος έχει επενδυθεί με μεγάλες αφίσες των φιναλίστ, με το παράδοξο να είναι ότι από αυτή του Ολυμπιακού λείπει ο αρχηγός Βασίλης Σπανούλης, όχι όμως και ο Ματ Λοτζέσκι που χάνει το Final Four λόγω τραυματισμού.