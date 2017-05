Τρίτη και... τυχερή;

Η Φενέρμπαχτσε του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα είναι παρούσα για τρίτη σερί σεζόν στο Final Four της Ευρωλίγκας, με στόχο να κάνει ένα βήμα παραπάνω σε σχέση με πέρυσι για να ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης.



Έχοντας ξοδέψει ένα... καράβι ευρώ, επενδύοντας σε παίκτες πρώτης γραμμής και στον καλύτερο προπονητή της Ευρώπης, εδώ και μια τετραετία, ο Αζίζ Γιλντιρίμ ελπίζει πως φέτος δεν θα δει τα χρήματα του να καταλήγουν στον... Βόσπορο, αλλά θα πιάσουν τόπο και η Φενέρ θα γίνει η πρώτη Τουρκική ομάδα που θα κατακτήσει την Ευρωλίγκα.



Η φετινή πορεία της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη διοργάνωση πέρασε από πολλά κύματα, κυρίως λόγω των πολλών τραυματισμών που αντιμετώπισε, όμως την κατάλληλη στιγμή όλα δούλεψαν... ρολόι και τα «καναρίνια» με εμφατική παρουσία στα πλέι οφ, «τσέκαραν» το εισιτήριο για το Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί στο «Σινάν Ερντέν», το γήπεδο που τους φιλοξένησε στο παρελθόν για μια διετία (2010-12).



Το ξεκίνημα, ιδανικό! Τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις απέναντι σε Μπάμπεργκ, Μπαρτσελόνα, Ζάλγκιρις και Γαλατάσαραί αντίστοιχα. Ακολούθησαν τρεις απανωτές ήττες (από Ούνιξ, Μπασκόνια, Μακάμπι), όμως η Φενέρ δεν πτοήθηκε. Με νίκες επί Ρεάλ Μαδρίτης και ΤΣΣΚΑ Μόσχας επιβεβαίωσε πως βρίσκεται σε καλή κατάσταση (ηττήθηκε από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό) και έκλεισε το πρώτο μισό της κανονικής διάρκειας με απολογισμό 9-6.



Στο δεύτερο μισό του μαραθωνίου της Ευρωλίγκας η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς παρουσιάστηκε ακόμη πιο δυνατή και πέτυχε μεγάλες επί Παναθηναϊκού, ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Ολυμπιακού, δείχνοντας ξεκάθαρα πως ήταν από τα φαβορί για το πλεονέκτημα έδρας στην 8άδα. Τέσσερις «στροφές» πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας, όμως, άρχισε η... κοιλιά (τρεις σερί ήττες από Μακάμπι, Εφές, Ρεάλ), με τα «καναρίνια» να χάνουν τελικώς το πλεονέκτημα και να τερματίζουν στην 5η θέση, κάτι που σήμαινε πως θα αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό με μειονέκτημα έδρας.



Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κοντραρίστηκε για πρώτη φορά με τον Παναθηναϊκό, στον οποίο πέρασε 13 χρόνια κατακτώντας τα πάντα, σε σειρά που έκρινε «εισιτήριο» για Final Four και μάλιστα με τα δύο πρώτα ματς να διεξάγονται στο ΟΑΚΑ. Ο μετρ των πλέι οφ, ωστόσο, προετοίμασε την ομάδα του με... μαεστρία (προπόνηση υπό τους ήχους της ατμόσφαιρας που δημιουργούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ) και η Φενέρμπαχτσε «έσπασε» δύο φορές την έδρα των «πράσινων» (58-71 το πρώτο ματς, 75-80 το δεύτερο) και τον... σκούπισε στην Κωνσταντινούπολη (79-61) εξασφαλίζοντας την πρόκριση στο Final Four.



Στον ημιτελικό η Φενέρ θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μαδρίτης, όπως και πριν από δύο χρόνια στην Ισπανία, ελπίζοντας πως αυτή τη φορά θα ξεπεράσει το εμπόδιο της και θα βρεθεί στον μεγάλο τελικό.

Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης Παρασκευή 19 Μαΐου, 21:30 Live