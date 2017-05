Λάσο: «Ίδιες ομάδες, διαφορετικά ματς»

Ο Πάμπλο Λάσο τονίζει ότι παρ' όλο που η σύνθεση του φετινού Final Four είναι ίδια με αυτή του 2015, περιμένει διαφορετικά παιχνίδια.



Ο τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης, τόνισε ότι κάθε Final Four έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες ακόμα και αν συμμετέχουν οι ίδιες ομάδες:

«Οι τέσσερις ομάδες έχουν την ικανότητα να παίζουν σε υψηλό επίπεδο για να είναι εδώ. Κάθε Final Four είναι διαφορετικό, ίδιες ομάδες με το 2015, αλλά τα ματς θα είανι διαφορετικά».



Για την κακή του παράδοση απέναντι στην Φενέρμπαχτσε εν' όψει ημιτελικού, ο Ισπανός τεχνικός πρόσθεσε:

«Ανησυχώ μόνο για αύριο και όχι για τα στατιστικά. Μπορεί να έχω χάσει 20 ματς από μία ομάδα αλλά σκέφτομαι πάντα το επόμενο παιχνίδι και θέλω να νικήσω».

Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης Παρασκευή 19 Μαΐου, 21:30 Live