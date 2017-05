Ιτούδης: «Δεν είναι στο 100% ο Τεόντοσιτς»

Ο Δημήτρης Ιτούδης τόνισε στην συνέντευξη Τύπου ότι ο Μίλος Τεόντοσιτς δεν θα παρουσιαστεί 100% έτοιμος στο Final Four, προσθέτοντας ότι ο ημιτελικός του 2015 δεν βαραίνει ψυχολογικά την ΤΣΣΚΑ εν' όψει Ολυμπιακού.Ο Έλληνας τεχνικός στην πρώτη του τοποθέτηση αναφέρθηκε στη νέα μορφή της διοργάνωσης και τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό:«Το νέο format της Euroleague άλλαξε τον τρόπο προετοιμασίας μας. Ηταν ενδιαφέρον, κάναμε πολλά ταξίδια, έπρεπε να προσαρμόσουμε αναλόγως την δουλειά μας. Μας άρεσε πάρα πολύ και είμαστε ενθουσιασμένοι. Το Final Four είναι τελείως διαφορετικό. Ο ημιτελικός είναι σαν τελικός. Εχουν τον ίδιο χαρακτήρα ο ημιτελικός με τον τελικό. Θα ήθελα να συγχαρώ και τις τέσσερις ομάδες που έφτασαν στο Final Four, το άξιζαν γιατί έπαιξαν καλά με συνέπεια όλη τη σεζόν. Όλοι είχαμε τα σκαμπανεβάσματά μας με το νέο format και τους τραυματισμούς, αλλά συγχαρητήρια σε όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την διοίκηση και τους παίκτες μου, είμαι πολύ χαρούμενος που οδηγώ αυτή την ομάδα. Ξέρουμε ποια είναι η υποχρέωσή μας εδώ και τι πρέπει να καταφέρουμε, αλλά όλο το ταξίδι μας ήταν σημαντικό. Υπήρχαν πολλές απαιτήσεις γιατί είμαστε κάτοχοι, αλλά είμαστε ευχαριστημένοι που θα υπερασπιστούμε τον τίτλο μας. Ο ημιτελικός είναι ημιτελικός με όλη την ένταση που προσφέρει».Για την κατάσταση του Τεόντοσιτς, ο Ιτούδης τόνισε:«Ο Τεόντοσιτς δεν έπαιξε στην VTB, δεν έκανε προπονήσεις. Με Μπασκόνια έπαιξε με ενέσεις, μετά επέστρεψε στις προπονήσεις, δεν είναι στο 100% αλλά η θέλησή του είναι μεγάλη και είναι έτοιμος για υψηλούς στόχους».Για το αν ο Ολυμπιακός έχει ψυχολογικό πλεονέκτημα έναντι της ΤΣΣΚΑ, απεφάνθη:«Το 2015 είχε γίνει ένα συναρπαστικό παιχνίδι, άξιζε τη νίκη ο Ολυμπιακός και συγχαρητήρια. Έχουμε 2017 όμως και τα πράγματα είναι διαφορετικά. Είναι μία σκληρή και οργανωμένη ομάδα, παίζουμε έναν ημιτελικό απέναντι σε μία μεγάλη ομάδα. Η ψυχολογία έχει να κάνει και με την προετοιμασία σου. Οι παίκτες έχουν τη ρουτίνα και τα στάνταρ τους. Δεν έχει να κάνει με το παρελθόν, πρέπει να ζούμε στο παρόν και στο τι κάνουμε τώρα».Για την περσινή νίκη του στον τελικό επί του Ομπράντοβιτς και την σχέση τους, απάντησε:«Δεν παίζουμε σκάκι, δεν παίζει Ζέλικο και Δημήτρης αλλά Φενέρ και ΤΣΣΚΑ, σπουδαίοι σύλλογοι με ιστορία, παρόν και μέλλον. Η δική μου ομάδα είναι χαρούμενη που πήρε το τρόπαιο απέναντι σε μία μεγάλη ομάδα. Εμείς απλά βηθούμε τους παίκτες να δίνουν το καλύτερο στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να χειριζόμαστε δύσκολες καταστάσεις και τραυματισμούς. Είμαι ένας φυσιολογικός άνθρωπος, είμαι τυχερός που δουλεύω στο μπάσκετ. Στην Μόσχα προσελκύουμε όλο και περισσότερους οπαδούς με το πάθος που έχουμε και το οποίο μεταφέρεται στους οπαδούς».