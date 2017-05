Ομπράντοβιτς: «Όλοι έχουν τις ίδιες πιθανότητες»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τόνισε ότι οι τέσσερις ομάδες που συμμετέχουν στο Final Four έχουν τις ίδιες πιθανότητες επιτυχίας.Ο τεχνικός της Φενέρμπαχτσε μίλησε στην συνέντευξη Τύπου παραμονή των ημιτελικών και αρχικά αναφέρθηκε στις εμπειρίες της ομάδας του από τις παρουσίες της σε Final Four:«Το πιο σημαντικό είναι πως οι παίκτες μου πήραν εμπειρίες από πέρσι, έχουμε σχεδόν το ίδιο ρόστερ και αυτό θα τους βοηθήσει να είναι έτοιμοι για αυτό το Final Four».Για την σημασία του Final Four για την Κωνσταντινούπολη και την παρουσία των οπαδών της Φενέρ τόνισε:«Όλοι έλεγαν ότι επειδή το Final Four γίνεται στην Κωνσταντινούπολη ήμασταν υποχρεωμένοι να είμαστε εδώ. Είμαστε χαρούμενοι, αλλά δεν είναι κάτι διαφορετικό. Και πέρσι στο Βερολίνο βρίσκονταν στο γήπεδο πολλοί οπαδοί της Φενέρμπαχτσε, το ίδιο και εδώ. Όμως οι οπαδοί είναι μόνο ένα μέρος του παιχνιδιού, σημασία είναι τι θα κάνουμε εμείς και πιστεύω ότι οι παίκτες μου θα είναι έτοιμοι».Για το αν υπάρχει περιθώριο για εκπλήξεις αλλά και για το θέμα με τις πτήσεις τσάρτερ, ο Ζοτς απάντησε:«Όλοι έχουν τις ίδιες πιθανότητες εδώ. Έχουμε την Ρεάλ με 9 τίτλους, την ΤΣΣΚΑ με 7, τον Ολυμπιακό με 3, ενώ εμείς είμαστε τρίτη φορά στο Final Four. Με αυτό το σκεπτικό δεν θα έπρεπε να πιστεύουμε στους εαυτούς μας. Από την άλλη πλευρά για τα τσάρτερ, λέω στους παίκτες μου να ξεκουράζονται πολύ γιατί το χρειάζονται. Είναι η νέα εποχή του μπάσκετ, παίζουμε δύο ματς την εβδομάδα, στο μέλλον θα παίζουμε ακόμα περισσότερο. Αυτό ίσως ελαττώσει τις προπονήσεις και το τσάρτερ βοηθάει στις γρήγορες μετακινήσεις».Για την πρόοδο που έχει δείξει η Φενέρ τα τελευταία χρόνια, ο Ομπράντοβιτς απεφάνθη: «Είμαστε τρίτη φορά στο FInal Four και αυτό είναι επιτυχία. Όλοι δουλεύουν όπως πρέπει, από τον πρόεδρο και την διοίκηση και όσους συμμετέχουν στις προπονήσεις και τη δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε αυτό τον τρόπο συνεργασίας. Σε σχέση με πέρσι, φέτος ο πρόεδρος μου έδειξε την εμπιστοσύνη του, όπως και στους συνεργάτες μου. Έχουμε ακόμα τρία χρόναι συμβόλαιο. Όχι κι άσχημα...».