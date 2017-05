Διοικητική σταθερότητα και προσωπικότητα παικτών είναι τα κλειδιά της επιτυχίας του Ολυμπιακού σύμφωνα με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο.



Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων», μίλησε στην συνέντευξη Τύπου στην Κωνσταντινούπολη εν' όψει του Final Four και τόνισε ότι οι Πειραιώτες είναι έτοιμοι για τον αυριανό ημιτελικό με την ΤΣΣΚΑ.



Αρχικά, ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στη νέα μορφή της Euroleague και τις τέσσερις ομάδες που έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ μετά από μία εξαιρετική σεζόν. Ελπίζω και πιστεύω ακράδαντα ότι το Final Four θα είναι ακόμα καλύτερο για όλους όσους το παρακολουθήσουν. To γεγονός ότι σε επτά χρόνια έξι διαφορετικές ομάδες έχουν κατακτήσει το τρόπαιο δείχνει ότι όλες οι ομάδες είναι πολύ δυνατές. Θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και σπουδαίο τουρνουά και κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα συμβεί».



Για την φιλοσοφία του Ολυμπιακού και την συνέπεια που δείχνει στις παρουσίες στα Final Four, ο Σφαιρόπουλος τόνισε:

«Είναι συνδυασμός δύο πραγμάτων. Πρώτα είναι η σταθερότητα της διοίκησης με τους δύο προέδρους που αγαπούν το άθλημα και σε δύσκολες εποχές οικονομικά για την Ελλάδα, κάνουν το καλύτερο. Δεύτερον, η ομάδα έχει παίκτες με προσωπικότητα, χαρακτήρα, ξέρουν πώς να παίζουν σε δύσκολα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός ξέρει να παίζει με την πλάτη στον τοίχο».



Για τον ημιτελικό του 2015 απέναντι στην αυριανή αντίπαλο ΤΣΣΚΑ, ο Σφαιρόπουλος τόνισε:

«Πρέπει να ξεχάσουμε το 2015 . Είναι μία νέα κατάσταση, η ΤΣΣΚΑ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, εμείς επιστρέφουμε μετά από έναν χρόνο απουσίας. Ψυχολογικά δεν υπάρχει διαφορετικός τρόπος να προετοιμαστείς σε σχέση με άλλα ματς. Η προετοιμασία είναι πολύ σημαντική, όλες οι ομάδες που είναι εδώ το αξίζουν, ήταν σταθερές όλη τη χρονιά και έδειξαν σταθερότητα και στα πλέι - οφ. Όποια ομάδα είναι πιο έτοιμη θα το δείξει. Θέλουμε το τρόπαιο και έχουμε προετοιμαστεί γι' αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από το να προετοιμαστούμε γι' αυτό το πολύ δύσκολο παιχνίδι».



Για το αν περιμένει κάποια έκπληξη από τους προπονητές, αλλά και για τα πολλά ταξίδια στην κανονική περίοδο και τις πτήσεις τσάρτερ:

«Δεν είναι εύκολο να γίνουν εκπλήξεις. Οι ομάδες που έφτασαν στο Final Four έχουν για χρόνια τους ίδιους παίκτες και προπονητές, οι παίκτες γνωρίζουν την φιλοσοφία και έτσι είναι δύσκολο να γίνουν εκπλήξεις. Πρέπει να κάνουμε κάτι με τα ταξίδια γιατί είναι πολύ πιο δύσκολα. Οι ομάδες που έχουν τζετ όπως η ΤΣΣΚΑ έχουν ένα πλεονέκτημα».

