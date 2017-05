Η ιστορία της Euroleague

Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ στην Ευρώπη ξεκίνησε από τη FIBA την περίοδο 1957-58 με την ονομασία Κύπελλο πρωταθλητριών και μέχρι το 1991 συμμετείχαν μόνο οι πρωταθλήτριες ομάδες κάθε χώρας. Από την επόμενη σεζόν μέχρι και το 1995 η διοργανώτρια αρχή αποφάσισε να μετέχουν οι δευτεραθλήτριες ή ακόμη και οι τριταθλήτριες ομάδες από τις προηγμένες Ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα εκείνη την περίοδο η διοργάνωση είχε την ονομασία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τέσσερα χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα την περίοδο 1996-97 η FIBA προχώρησε σε νέες αλλαγές. Μετονόμασε τη διοργάνωση σε Ευρωλίγκα, κατήργησε τους προκριματικούς νοκ - άουτ αγώνες, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα οι ομάδες να ξεκινούν την πορεία τους από τη φάση των ομίλων, ενώ ταυτόχρονα έχασαν το δικαίωμα συμμετοχής οι χώρες όπου το άθλημα δε γνώριζε ιδιαίτερη ανάπτυξη.



Το 2000 επήλθε ρήξη ανάμεσα στην ULEB, η οποία εκπροσωπούσε τις περισσότερες μεγάλες ομάδες, και της FIBA που εκπροσωπούσε τις εθνικές ομοσπονδίες, με αποτέλεσμα την περίοδο 2000-01 να διεξαχθούν δύο διοργανώσεις. Η Ευρωλίγκα υπό την αιγίδα της ULEB και η Σουπρολίγκα υπό την αιγίδα της FIBA. Την επόμενη σεζόν η FIBA αποφάσισε να καταργήσει τη Σουπρολίγκα και έτσι από την περίοδο 2001-02 μέχρι και σήμερα η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ στην Ευρώπη έχει την ονομασία Ευρωλίγκα.



Να σημειωθεί πως την αγωνιστική περίοδο 1965-66 δοκιμάστηκε για πρώτη φορά η διαδικασία του Final Four στα πλαίσια του αμερικανικού κολλεγιακού πρωταθλήματος, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Η ιδέα επανήλθε αρκετά χρόνια αργότερα και πιο συγκεκριμένα τη σεζόν 1987-88 και καθιερώθηκε μέχρι και σήμερα.



Το 2016 η FIBA παρουσίασε το Champions League, μια νέα διοργάνωση, σε μία προσπάθεια να προσελκύσει ομάδες της Ευρωλίγκας, όμως αυτές της γύρισαν την πλάτη, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο 10ετούς διάρκειας με τη διοργανώτρια αρχή.



Οι ονομασίες της Ευρωλίγκας από την καθιέρωσή της ως σήμερα:



1957-58 έως 1990-91: Κύπελλο Πρωταθλητριών (διοργάνωση FIBA)

1991-92 έως 1995-96: Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (διοργάνωση FIBA)

1996-97 έως 1999-00: Ευρωλίγκα (διοργάνωση FIBA)

2000-01: Σουπρολίγκα (διοργάνωση FIBA), Ευρωλίγκα (διοργάνωση ULEB)

2001-02 έως σήμερα: Ευρωλίγκα (διοργάνωση ULEB)



Οι τίτλοι των ομάδων :



9 - Ρεάλ Μαδρίτης, Ισπανία (1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015)

7 - ΤΣΣΚΑ Μόσχας, EΣΣΔ/Ρωσία (1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016)

6 - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, Ελλάδα (1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011)

- Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ισραήλ (1977, 1981, 2001 - Σουπρολίγκα, 2004, 2005, 2014)

5 - Βαρέζε, Ιταλία (1970, 1972, 1973, 1975, 1976)

3 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Ελλάδα (1997,2012, 2013)

- Ρίγα, ΕΣΣΔ (1958, 1959, 1960)

- Ολίμπια Μιλάνο, Ιταλία (1966, 1987, 1988)

- Σπλιτ, Γιουγκοσλαβία (1989, 1990, 1991)

2 - Μπαρτσελόνα, Ισπανία (2003, 2010)

- Τσιμπόνα, Γιουγκοσλαβία (1985, 1986)

- Βίρτους Μπολόνια, Ιταλία (1998, 2001)

- Καντού, Ιταλία (1982, 1983)

1 - Παρτιζάν, Γιουγκοσλαβία (1992)

- Μπανταλόνα, Ισπανία (1994)

- Βίρτους Ρόμα, Ιταλία (1984)

- Ζαλγκίρις, Λιθουανία (1999)

- Μπόσνα Σαράγεβο, Γιουγκοσλαβία (1979)

- Ντιναμό Τιφλίδας, ΕΣΣΔ (1962)

- Λιμόζ, Γαλλία (1993)



Η «χρυσή βίβλος»



1958: ΑSK ΡΙΓΑ

1959: ASK ΡΙΓΑ

1960: ASK ΡΙΓΑ

1961: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ

1962: ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ

1963: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ

1964: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1965: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1966: ΣΙΜΕΝΤΑΛ ΜΙΛΑΝΟ

1967: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1968: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1969: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ

1970: ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ

1971: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ

1972: ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ

1973: ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ

1974: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1975: ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ

1976: ΜΟΜΠΙΛΤΖΙΡΤΖΙ ΒΑΡΕΖΕ

1977: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

1978: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1979: ΜΠΟΣΝΑ ΣΑΡΑΓΕΒΟ

1980: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1981: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

1982: ΣΚΟΥΙΜΠ ΚΑΝΤΟΥ

1983: ΦΟΡΝΤ ΚΑΝΤΟΥ

1984: ΜΠΑΝΚΟΡΟΜΑ

1985: ΤΣΙΜΠΟΝΑ ΖΑΓΚΡΕΜΠ

1986: ΤΣΙΜΠΟΝΑ ΖΑΓΚΡΕΜΠ

1987: ΤΡΕΙΣΕΡ ΜΙΛΑΝΟ

1988: ΤΡΕΙΣΕΡ ΜΙΛΑΝΟ

1989: ΓΙΟΥΓΚΟΠΛΑΣΤΙΚΑ

1990: ΓΙΟΥΓΚΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΠΛΙΤ

1991: ΠΟΠ 84

1992: ΠΑΡΤΙΖΑΝ Βελιγραδίου

1993: ΛΙΜΟΖ

1994: ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ

1995: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1996: ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

1997: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

1998: ΚΙΝΤΕΡ ΜΠΟΛΟΝΙΑ

1999: ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ

2000: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

2001: ΚΙΝΤΕΡ ΜΠΟΛΟΝΙΑ

2001: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Σουπρολίγκα)

2002: ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

2003: ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

2004: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

2005: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

2006: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ

2007: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

2008: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ

2009: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

2010: ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

2011: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

2012: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

2013: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

2014: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

2015: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

2016: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ