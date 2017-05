Όγκουστιν: "Να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας"

Ο Τζέιμς Όγκουστιν υπογράμμισε πως μοναδικός στόχος της ΤΣΣΚΑ Μόσχας από την αρχή της σεζόν είναι η υπεράσπιση του τίτλου της και αυτό θέλει να κάνει στο Fianl 4 της Κωνσταντινούπολης. Ο παίκτης της ρωσικής ομάδας τόνισε πως περιμένει ένα δύσκολο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό. Επίσης, συμπλήρωσε πως η ομάδα του θα δώσει τον καλύτερο εαυτό της, προκειμένου να φτάσει στον τίτλο.



Χαρακτηριστικά, ο Όγκουστιν τόνισε κατά την άφιξη της ρωσικής ομάδας στην Κωνσταντινούπολη: "Ο στόχος καθ’ όλη τη χρονιά δεν είναι κανείς άλλος απ’ να υπερασπιστούμε τον τίτλο, τον οποίο κατέκτησαν όλοι όσοι είναι από πέρυσι στην ομάδα. Για εμένα και κάποιους άλλους νέους παίκτες είναι η πρώτη μας φορά σε Final Four. Είναι μία εμπειρία και θέλουμε να κερδίσουμε το τρόπαιο για εμάς, αλλά την ίδια στιγμή θέλουμε να υπερασπιστούμε τον τίτλο και για την ομάδα. Είναι ένα Final Four. Είχαμε λίγο χρόνο για να ξεκουραστούμε και νομίζω πως όλοι θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Είμαστε έτοιμοι, το ίδιο κι οι υπόλοιπες ομάδες. Η χρονιά ήταν μεγάλη. Όλοι παίξαμε με όλους. Νομίζω πως φέτος θα έχουμε τον πραγματικό πρωταθλητή, αφού όλοι έπαιξαν με όλους και πλέον έχουμε φτάσει στο Final Four. Θα δούμε στο τέλος της εβδομάδας ποια είναι η καλύτερη ομάδα".



Στη συνέχεια, δήλωσε για τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό: "Με τον Ολυμπιακό είναι ένα μεγάλο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι. Πρέπει να βγούμε και να κάνουμε το καλύτερό μας παιχνίδι, το ίδιο κι αυτοί. Θα δούμε την Παρασκευή ποιος είναι πιο έτοιμος. Όπως είπα, εμείς είμαστε έτοιμοι, ξέρουμε πως κι αυτοί είναι έτοιμοι κι όλα θα κριθούν στο ποιος θα εκτελέσει καλύτερο το πλάνο για να βρεθεί στην κορυφή".

ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Ολυμπιακός Παρασκευή 19 Μαΐου, 18:30 Live