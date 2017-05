Στην Πόλη για τη «decima»!

Μπορεί το μπάσκετ να είναι ομαδικό άθλημα αλλά όταν στην ομάδα σου υπάρχει ο Σέρχιο Γιουλ τότε τα πράγματα κάπως … περιορίζονται.



Η Ρεάλ Μαδρίτης κινείται στον αστερισμό του Ισπανού γκαρντ όλη τη φετινή σεζόν καθώς ο ίδιος έχει αναγκάσει όλη την Ευρώπη να παραμιλάει με τα κατορθώματά του. Δικαίως χαρακτηρίζεται ως ο πιο clutch παίκτης αυτή τη στιγμή στη διοργάνωση, έχοντας πάρει από το χέρι τη «βασίλισσα», οδηγώντας την με ασφάλεια και απόλυτη επιτυχία στο Final Four της Κωνσταντινούπολης.



Ωστόσο, επειδή όπως προείπαμε το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα, για να αναδειχθεί ο καλύτερος θα πρέπει στο πλάι του να έχει εξίσου άριστους παίκτες και ο Πάμπλο Λάσο φρόντισε το καλοκαίρι να «εξοπλίσει» την αρμάδα του στον υπέρτατο βαθμό, αποδεικνύοντας πως η φυγή του Σέρχι Ροντρίγκεθ καλύφθηκε και με το παραπάνω.



Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ρεάλ μοιάζει με μία καλοκουρδισμένη «μηχανή», η οποία εκτός από ποιότητα διαθέτει βάθος και πείνα για διάκριση μιας και η κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου το 2015 φάνηκε να μην είναι αρκετό για τους Μαδριλένους. Το φετινό Final Four μοιάζει σαν ένα πιάτο που τρώγεται κρύο, όπως λέει και η παροιμία για την εκδίκηση, καθώς η ομάδα του Πάμπλο Λάσο καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Φενερμπαχτσέ που πέρυσι την απέκλεισε στον ημιτελικό.



Ωστόσο, η φετινή χρονιά φαντάζει διαφορετική για τη Ρεάλ, μιας και η ομάδα της Μαδρίτης δείχνει να διαθέτει σταθερότητα στην απόδοσή της και μεγαλύτερη απόδειξη αυτού είναι οι 23 νίκες σε 30 αναμετρήσεις στην πρώτη φάση της διοργάνωσης και η κατάληψη της πρώτης θέσης, αφήνοντας πίσω της ακόμα και την πανίσχυρη και πανάκριβη ΤΣΣΚΑ Μόσχας.



Στα play offs η Ρεάλ τέθηκε αντιμέτωπη με την Νταρουσάφακα του Ντέιβιντ Μπλατ και παρ’ όλο που οι Τούρκοι αιφνιδίασαν το συγκρότημα του Λάσο κάνοντας break στο δεύτερο μεταξύ τους ματς στη συνέχεια η Ρεάλ πήρε δύο νίκες στην Τουρκία «τσεκάροντας» το εισιτήριο για το Final Four. Εκεί, θα βρει γνώριμα πρόσωπα καθώς εκτός από τη Φενέρ που αντιμετωπίζει στον ημιτελικό, αν την ξεπεράσει υπάρχει περίπτωση να πετύχει τον Ολυμπιακό, αν αυτός με τη σειρά του αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ και να έχουμε μία επανάληψη του τελικού του 2015, όταν και οι Μαδριλένοι έφτασαν στην κατάκτηση του ένατου τροπαίου στην ιστορία τους.



Έτσι, στην Πόλη, η ομάδα του Λάσο θα διεκδικήσει το δέκατο ή «decima» όπως το αποκαλούν οι Ισπανοί και μένει μόνο να δούμε αν θα παρουσιάσει το πρόσωπο που μας παρουσίασε στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν, γιατί αν συμβεί αυτό, τότε σίγουρα θα δούμε όμορφα πράγματα στο παρκέ από τη δικαιολογουμένως αποκαλούμενη «βασίλισσα».







Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης Παρασκευή 19 Μαΐου, 21:30 Live