Θέλει να μείνει στο θρόνο!

Λένε πως τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία ωστόσο ο Αντρέι Βατούτιν φαίνεται να έχει διαφορετική άποψη και μέχρι στιγμής δείχνει να δικαιώνεται θέλοντας να κάνει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας τον παντοκράτορα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.Η ρωσική υπερδύναμη φαντάζει το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση και του φετινού τροπαίου, θέλοντας να γίνει η τρίτη ομάδα μετά τις Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ολυμπιακό που έχουν φτάσει σε back to back κατακτήσεις. Η πορεία της στη φετινή διοργάνωση ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη.Με τον Δημήτρη Ιτούδη για ακόμα μία χρονιά στον πάγκο της, την τρίτη στη σειρά, η «ομάδα του στρατού», όπως αποκαλείται στη Μόσχα, έδειχνε να αγωνίζεται από την αρχή της σεζόν μέχρι και το τέλος των play offs χωρίς να αφήνει το πόδι απ’ το γκάζι. Τρανότερη απόδειξη αυτού ήταν οι 22 νίκες σε 30 αναμετρήσεις στην πρώτη φάση της Ευρωλίγκας και η κατάληψη της δεύτερης θέσης ανάμεσα σε 16 ομάδες, έχοντας μόνον τη Ρεάλ από πάνω της.Στα play offs οι Ρώσοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με την Μπασκόνια του Σίτο Αλόνσο και κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση στο Final Four με «σκούπα» και 3-0 νίκες απέναντι στους Βάσκους παρά τη σθεναρή αντίστασή τους και στα τρία παιχνίδια. Με αυτό τον τρόπο η πανίσχυρη ΤΣΣΚΑ «τσέκαρε» για ακόμα μία χρονιά το εισιτήριο για το Final Four της Κωνσταντινούπολης, για 13η φορά στην ιστορία της και ταξιδεύει σε μία πόλη που δεν έχει όμως ευχάριστες αναμνήσεις καθώς την τελευταία φορά που βρέθηκε εκεί γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό στον τελικό της διοργάνωσης, το 2012.Φέτος, οι Ρώσοι, με το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρώπη, το οποίο αγγίζει τα 42 εκατομμύρια ευρώ, δεν θέλουν να επαναλάβουν τα λάθη του παρελθόντος παρά το γεγονός ότι στον ημιτελικό αντιμετωπίζουν τον «κρυπτονίτη» τους, Ολυμπιακό, ο οποίος την έχει κερδίσει και τις τρεις φορές σε φάση Final Four είτε σε τελικό είτε σε ημιτελικό.Όπως και την περσινή σεζόν, έτσι και φέτος πρωταγωνιστές σε αυτό το τριήμερο της τελευταίας φάσης της διοργάνωσης θα είναι ίσως το καλύτερο δίδυμο γκαρντ στην Ευρώπη, Μίλος Τεόντοσιτς και Νάντο Ντε Κολό. Οι δυο τους όλη τη χρονιά προσέφεραν αμέτρητες στιγμές τρομερού θεάματος είτε κόντρα σε αντίπαλους θεωρητικά υποδεέστερους, είτε στα ντέρμπι, δείχνοντας πως όταν βρίσκονται σε καλή μέρα απλά δεν έχουν αντίπαλο.Πλαισιώνοντας δίπλα τους, τους Άαρον Τζάκσον, Κόρεϊ Χίγκινς, Αντρέι Βοροντσέβιτς, Κάιλ Χάινς, Τζέιμς Όγκουστιν, Βιτάλι Φριτζόν και Βίκτορ Χριάπα καθώς και τους «εργάτες» Νικίτα Κουρμπάνοφ, Τζο Φρίλαντ και Ντμίτρι Κουλάγκιν, ο Δημήτρης Ιτούδης έχει ένα πανίσχυρο «οπλοστάσιο» στα χέρια του, το οποίο μπορεί να διαλύσει οποιονδήποτε αντίπαλο.Ωστόσο, έχουμε δει επανειλημμένως ότι σε καταστάσεις Final Four τα μπάτζετ παραμερίζονται και τον πρωταρχικό ρόλο αναλαμβάνουν οι προσωπικότητες, η θέληση και ο αιφνιδιασμός και η ΤΣΣΚΑ είναι μία ομάδα που διαθέτει τρομερή ποιότητα, μεγάλες προσωπικότητες και θέλει στην Κωνσταντινούπολη να αποδείξει πως είναι απλά η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη.Το μόνο που απομένει είναι να περάσει από τη θεωρία στην πράξη αλλά πρώτα θα πρέπει να ξεπεράσει τον σκληροτράχηλο αντίπαλο που λέγεται Ολυμπιακός, ο οποίος φαντάζει σαν ένα μαθητή που όλη τη χρονιά ήταν απόλυτα διαβασμένος και πάει στο Final Four «τσεκάροντας» μόνο τα SOS που θα τον φέρουν ξανά στην κορυφή. Ίδωμεν…