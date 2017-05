«Δεν θα είναι έκπληξη η Φενέρ»

Ο Χινταγέτ Τούρκογλου δηλώνει αισιόδοξος για την Φενέρμπαχτσε εν' όψει του Final Four.



Ο πρώην διεθνής άσος και νυν επικεφαλής της τουρκικής ομοσπονδίας μπάσκετ, μιλώντας στα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας, εξέφρασε την ελπίδα ότι η ομάδα του Ομπράντοβιτς θα γίνει η πρώτη από την Τουρκία που θα αναδειχτεί πρωταθλήτρια Ευρώπης.



«Αν κερδίσει η Φενέρμπαχτσε δεν θα είναι έκπληξη, έχει σταθερή απόδοση εδώ και 3 χρόνια, όμως οι αντίπαλοί της δεν είναι εύκολοι. Η φετινή χρονιά είναι ιστορική για το τουρκικό μπάσκετ. Για πρώτη φορά τρεις τουρκικές ομάδες έφτασαν στα πλέι - οφ. Η Εφές δυστυχώς αποκλείστηκε στο τελευταίο παιχνίδι. Η Φενέρ πηγαίνει σε Final Four για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και ελπίζω ότι φέτος θα κατακτήσει το τρόπαιο με την υποστήριξη του κόσμου. Η επιτυχία της Φενέρ θα είναι επιτυχία του τουρκικού μπάσκετ», είπε ο Τούρκογλου και πρόσθεσε:



«Οι άλλες τρεις ομάδες είναι τουλάχιστον το ίδιο έμπειρες με την Φενέρμπαχτσε και όλα τα ματς θα κριθούν από την ημέρα στην οποία θα βρεθούν οι ομάδες. Είναι πλεονέκτημα για την Φενέρ το γεγονος ότι θα παίξει μπροστά στον κόσμο της, νομίζω ότι οι παίκτες που παίζουν σε τέτοιο επίπεδο έχουν αποβάλλει το άγχος. Είναι συνηθισμένοι σε τέτοια ματς και έχουν έναν πολύ καλό προπονητή όπως ο Ομπράντοβιτς, ο οποίος έχει κατακτήσει 8 τίτλους και έχει συμμετάσχει σε πολλά Final Four. Θα προετοιμάσει καλά τους παίκτες και μακάρι η Φενέρ να τα καταφέρει».



Όσο για την αντίπαλο της Φενέρ στον ημιτελικό, Ρεάλ Μαδρίτης, ο Τούρκογλου ανέφερε:



«Η Ρεάλ παίζει πολύ καλό μπάσκετ και σίγουρα θα γίνει πολύ μεγάλο παιχνίδι. Τέτοια ματς κρίνονται στις τελευταίες φάσεις, ελπίζουμε να νικήσει η Φενέρ, θα την στηρίξουμε με όλη την καρδιά μας».