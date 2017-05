Τόμιτς: "Πάμε να το πάρουμε" (video)

Ο Μίλαν Τόμιτς υπογράμμισε πως ο Ολυμπιακός στοχεύει στην κατάκτηση του τροπαίου στο Final 4 της Κωνσταντινούπολης και πως δεν αρκείται σε μι απλή συμμετοχή σε αυτό. Ο βοηθός του Γιάννη Σφαιρόπουλου τόνισε πως η πρόκριση στο Final 4 είναι μια μεγάλη επιτυχία, όμως οι "ερυθρόλευκοι" θέλουν να φτάσουν μέχρι τέλους. Ο Τόμιτς μίλησε στο επίσημο διαδικτυακό κανάλι του Ολυμπιακού. Αναλυτικά δήλωσε:



Για τη δέκατη παρουσία του σε Final Four: «Η χαρά μου είναι που θα είμαι για δέκατη φορά σε Final Four με τον Ολυμπιακό. Είναι μια μεγάλη επιτυχία της ομάδας η πρόκριση. Από την αρχή της χρονιάς είχαμε βάλει αυτό το στόχο και με πολύ κόπο καταφέραμε να πάμε στο Final Four».



Για το τι θα πίστευε αν κάποιους του έλεγε το 1994 πως θα είχε 10 παρουσίες σε Final Four: «Σίγουρα δεν θα το πίστευα. Θα μου φαινόταν υπερβολικό, γιατί δεν είναι εύκολο να πας σε ένα Final Four. Μόνο οι κορυφαίες ομάδες το καταφέρνουν. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα και το έχει δείξει με τις παρουσίες του».



Για το ποιο από τα προηγούμενα Final Four ξεχωρίζει: «Ξεχωρίζω τα τρία Final Four που κατακτήσαμε τον τίτλο. Δεν μπορώ να διαλέξω ένα, σε όλα ήταν μεγάλη η χαρά».



Για τις διαφορές μεταξύ του ρόλου παίκτη και προπονητή σε ένα Final Four: «Ως παίκτης περίμενες άλλος να σου δώσει την πληροφορία για το τι είναι το Final Four, τώρα πρέπει να δώσεις εσύ την πληροφορία. Είναι πιο δύσκολο να’ σαι προπονητής από παίκτης, αλλά μου αρέσει η δυσκολία αυτή και βγαίνεις πιο δυνατός σαν άνθρωπος».



Για τις βλέψεις του Ολυμπιακού στην Πόλη: «Είχαμε μια πολύ καλή χρονιά, αξίζαμε να πάμε. Ο Ολυμπιακός πηγαίνει με αυτοπεποίθηση, όχι μόνο για τη συμμετοχή αλλά για να πάρει την κούπα. Πρώτα κοιτάμε τον ημιτελικό, δεν κοιτάμε πιο μακριά. Η σκέψη μας πρέπει να είναι μόνο στην ΤΣΣΚΑ».



Το σχετικό βίντεο:

ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Ολυμπιακός Παρασκευή 19 Μαΐου, 18:30 Live