Σταυρόπουλος: «Έτσι καταδεικνύεται η επιτυχία του Ολυμπιακού»

Η διαφορετική φορολόγηση ανάμεσα σε Ελλάδα, Τουρκία, Ρωσία και Ισπανία, δείχνει με ακόμα σαφέστερο τρόπο την επιτυχία του Ολυμπιακού με την πρόκρισή του στο Final Four, σύμφωνα με όσα είπε ο Χρήστος Σταυρόπουλος.



«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον ΟΠΑΠ και το Σκρατς που μας στηρίζουν. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχεις χορηγούς που στηρίζουν τον αθλητισμό και την κοινωνία. Εμείς είμαστε έτοιμοι για ένα ακόμη ταξίδι. Ο Ολυμπιακός δίνει το “παρών” για έκτη φορά τα τελευταία εννιά χρόνια σε Final Four κι αυτό δείχνει πως είναι η κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη σε αυτά τα εννιά χρόνια. Γνωρίζουμε τη δυσκολία και θα δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε» ανέφερε ο γενικός διευθυντής των ερυθρολεύκων στη media day ενόψει της Κωνσταντινούπολης.



Για το μπάτζετ της ΤΣΣΚΑ που είναι 42 εκατ. ευρώ και το financial fair play, ο Χρήστος Σταυρόπουλος είπε: «Ο Ολυμπιακός είναι υπέρ του financial fair play. Υπάρχει ένα θέμα με την εφορία, ο Ολυμπιακός πληρώνει τη μεγαλύτερη εφορία, 150%, σε σχέση με τις άλλες ομάδες του Final Four. Στην Τουρκία είναι 13%, στη Ρωσία 11% και στην Ισπανία 45%. Αυτό δείχνει ότι οι συνθήκες δεν είναι ίδιες και καταδεικνύεται η επιτυχία του Ολυμπιακού».



Αναφορικά με την παρουσία του κόσμου, είπε: «Περιμένουμε γύρω στους 1.700 φιλάθλους. Τον περισσότερο κόσμο θα έχει η Φενέρμπαχτσε και μικρότερο αριθμό από μας θα έχουν ΤΣΣΚΑ και Ρεάλ. Οι φίλαθλοί μας θα πρέπει να είναι προσεκτικοί. Τα μέτρα ασφαλείας αυτή τη φορά θα είναι πολύ πιο αυστηρά. Παρακαλώ τους φιλάθλους να συμμορφώνονται με τα μέτρα της αστυνομίας και της διοργανώτριας αρχής. Θα εκδώσουμε και μια σχετική ανακοίνωση. Καλό θα είναι οι φίλαθλοι να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερα αντικείμενα για να μην ταλαιπωρηθούν».

ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Ολυμπιακός Παρασκευή 19 Μαΐου, 18:30 Live