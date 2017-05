Η προσπάθεια του Ολυμπιακού στο Final Four της EuroLeague με την υπογραφή της Nova! (video)

της «βασίλισσας» Ρεάλ Μαδρίτης















Από σήμερα Δευτέρα 15/5 τα αθλητικά κανάλια της Nova κινούνται στους ρυθμούς του F4 της Κωνσταντινούπολης με Ολυμπιακό, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ρεάλ Μαδρίτης και ΦενερμπαχτσέΗ EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ, που έγινε πιο συναρπαστική με το νέο σύστημα διεξαγωγής της, ετοιμάζεται για το Final Four της Κωνσταντινούπολης και τα αθλητικά κανάλια της Nova θα είναι εκεί, όπως και για τα επόμενα 3 χρόνια αποκλειστικά μέχρι το 2020!Οι συνδρομητές των αθλητικών καναλιών της Nova, από σήμερα Δευτέρα 15 Μαΐου έως και την Κυριακή 21 Μαΐου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα πάντα γύρω από το Final Four της EuroLeague με τη συμμετοχή του πρωταθλητή Ελλάδας Ολυμπιακούτης νυν πρωταθλήτριας Ευρώπης ΤΣΣΚΑ Μόσχας του Δημήτρη Ιτούδηκαι της Φενερμπαχτσέτου Ζέλικο Ομπράντοβιτς και του Κώστα ΣλούκαΗ δημοσιογραφική αποστολή των καναλιών Novasports στην Κωνσταντινούπολη θα απαρτίζεται από τους Δημήτρη Καρύδα, Γρηγόρη Παπαβασιλείου, Χρήστο Καούρη και Νικήτα Αυγουλή οι οποίοι θα μεταφέρουν από την αρχή της διοργάνωσης σε LIVE συνδέσεις τα τελευταία νέα των ομάδων και όλες τις εξελίξεις με ανταποκρίσεις και αποκλειστικές συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών τόσο στην εκπομπή «Ώρα των Πρωταθλητών», αλλά και στις ειδικές εκπομπές για τη διοργάνωση, καθώς και στην ειδική ενότητα του Final Four στο Novasports.gr.Το Final Four στα κανάλια της Nova ξεκινάει από σήμερα Δευτέρα 15 Μαΐου στο NovasportsstoriesHD που θα διαμορφώσει ολόκληρο το πρόγραμμα του και μέχρι την Κυριακή 21 Μαΐου με ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στις πιο πρόσφατες διοργανώσεις καθώς και τη συμμετοχή των ελληνικών ομάδων και τους ευρωπαϊκούς τίτλους που έχουν κατακτήσει έως σήμερα. Παράλληλα, το πρόγραμμα του καναλιού θα διανθίσουν οι τελικοί των τελευταίων ετών με ελληνική συμμετοχή, οι ανασκοπήσεις ολόκληρης σεζόν αλλά και μεμονωμένα του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στις χρονιές που πανηγύρισαν τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης, ειδικές εκπομπές αφιερωμένες στις υπόλοιπες "υπερδυνάμεις" αλλά και ιστορίες των μεγάλων αθλητών που συμμετέχουν στη διοργάνωση.Από κει και πέρα, οι τηλεοπτικές μεταδόσεις στο Novasports1HD θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 18 Μαΐου στις 12:00 με την απευθείας κάλυψη της συνέντευξης Τύπου των τεσσάρων «μονομάχων. Στις 18:00 θα προβληθεί η πρώτη εκπομπή «Euroleague Final Four-Κωνσταντινούπολη 2017» με τους Γιώργο Συρίγο και Δώρα Παντέλη, τον προπονητή Βασίλη Φραγκιά με κεντρικό θέμα την προπόνηση του Ολυμπιακού και της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, αλλά και εκλεκτούς καλεσμένους κι όλα τα τελευταία νέα των τεσσάρων ομάδων. Στις 22:00 θα προβληθεί και πάλι η εκπομπή «Euroleague Final Four-Κωνσταντινούπολη 2017» με όλο το ρεπορτάζ.Την Παρασκευή 19 Μαΐου το θερμόμετρο χτυπάει… κόκκινο. Στις 17:00 θα ξεκινήσει η εκπομπή «Euroleague Final Four-Κωνσταντινούπολη 2017» που θα βάλει τους φίλους του μπάσκετ στο κλίμα του Α΄ ημιτελικού, Ολυμπιακός – ΤΣΣΚΑ ΜόσχαςΑμέσως μετά τη λήξη του αγώνα των «ερυθρόλευκων» με την κάτοχο του τίτλου, θα προβληθεί η εκπομπή με τις συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών, σχόλια για τον 1ο φιναλίστ καθώς και το Pre Game του 2ου ημιτελικού Φενερμπαχτσέ-Ρεάλ Μαδρίτηςπου θα ξεκινήσει στις 21:30. Με τη λήξη του αγώνα, η εκπομπή θα συνοψίσει τη δράση της ημέρας με ρεπορτάζ, σχόλια για τους φιναλίστ, αναλύσεις και εικόνες από τα αποδυτήρια, τους επισήμους αλλά και τις εξέδρες.Το Σάββατο 20 Μαΐου στις 11:30 θα μεταδοθεί η συνέντευξη Τύπου του τελικού, ενώ στις 18:00 (με τις προπονήσεις των ομάδων) και στις 22:00 θα προβληθεί η εκπομπή «Euroleague Final Four-Κωνσταντινούπολη 2017» με τις ανταποκρίσεις της δημοσιογραφικής ομάδας των καναλιών Novasports.Τέλος, την Κυριακή 21 Μαΐου, οι μεταδόσεις ξεκινούν με τον μικρό τελικό στις 18:00 και θα ολοκληρωθούν το βράδυ μετά από τη στέψη του πρωταθλητή Ευρώπης με τους δημοσιογράφους των αθλητικών καναλιών της Nova να μεταφέρουν αποκλειστικές συνεντεύξεις, ρεπορτάζ, πανηγυρισμούς και σχόλια για το αποτέλεσμα του τελικού μέσα από την ειδική εκπομπή «Euroleague Final Four-Κωνσταντινούπολη 2017».Η EuroLeague, θα συνεχίσει να προβάλλεται αποκλειστικά για τα επόμενα 3 χρόνια στα κανάλια Novasports. Η εγγυημένη συμμετοχή των δύο καλύτερων Ελληνικών ομάδων, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού εξασφαλίζει το ενδιαφέρον των Ελλήνων φιλάθλων που από την επόμενη σεζόν και μέχρι το 2020, θα παρακολουθούν τις κορυφαίες ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ αποκλειστικά στα αθλητικά κανάλια της Nova.Δείτε το πρόγραμμα των ημιτελικών της Euroleague στοΔιαβάστε τις τελευταίες ειδήσεις από τη διοργάνωση της Euroleague στοΔείτε στιγμιότυπα αγώνων και δηλώσεις πρωταγωνιστών από τη διοργάνωση της Euroleague στοΚάνετε Follow τα SocialMedia των καναλιών Novasports (www.novasports.gr/Facebook, www.novasports.gr/Twitter) για LIVE κάλυψη των αγώνων Euroleague.