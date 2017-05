Μάντζαρης: «Πάμε να κερδίσουμε την ΤΣΣΚΑ» (video)

Ο Βαγγέλης Μάντζαρης μιλά για την παρουσία του Ολυμπιακού στο Final Four, τονίζοντας ότι πρώτος στόχος είναι η νίκη στον ημιτελικό επί της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο επίσημο κανάλι των «ερυθρόλευκων»:«Πάμε με τις καλύτερες αναμνήσεις. Τελευταία φορά που ήμασταν εκεί ήταν στο διπλό με την Εφές. Υπάρχει θετική ενέργεια και διάθεση για κάτι καλό. Όλοι θυμόμαστε τι έχουμε ζήσει εκεί. Ήταν το πρώτο μας ευρωπαϊκό για τα παιδιά που είμαστε στην ομάδα. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ και όλοι θυμόμαστε τι έγινε. Μόνο καλές αναμνήσεις έχουμε από την Πόλη και ελπίζω αυτές να συνεχιστούν και στο μέλλον».Είμαστε έμπειροι από τα τριήμερα των Final Four. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε κάποια καινούρια παιδιά που δεν έχουν παίξει, όμως είναι στο χέρι μας να τους βάλουμε στην νοοτροπία της ομάδας και πάμε να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Θεωρώ πως το αποτέλεσμα είναι δίκαιο γιατί στο Final For βρίσκονται οι τέσσερις καλύτερες ομάδες σε διάρκεια τη φετινή σεζόν. Όποια ομάδα βρεθεί στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση θα κατακτήσει και το τρόπαιο.Για την επιστροφή Κωνσταντινούπολη, όπου ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τρόπαιο το 2012:«Προσωπικά εγώ νιώθω πολύ πιο έμπειρος, Την πρώτη χρονιά ήμουν ένα παιδάκι από το Περιστέρι και ζούσα το πιο τρελό μου όνειρο. Δεν μπορούσα να το φανταστώ και ήταν η καλύτερη αρχή που θα μπορούσα να ονειρευτώ. Έχω ζήσει πολλά από τότε. Η θέληση παραμένει η ίδια. Είτε είσαι 20 χρονών είτε είσαι 27 η επιθυμία για νίκη παραμένει η ίδια».«Το φετινό σύστημα είναι αρκετά δυσκολότερο. Την προηγούμενη χρονιά είχες το περιθώριο να κάνεις 1-2 ήττες. Αντίθετα φέτος, κάθε νίκη και κάθε ήττα μετράνε οπότε πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος σε όλα τα παιχνίδια. Υπήρχε πολύ κούραση σωματική και ψυχική. Πολλά διπλά παιχνίδια. Είχαμε και κάποιους τραυματισμούς. Φέτος ήταν με διαφορά η πιο κουραστική σεζόν».«Είχαμε υπολογίσει ότι με 20 νίκες μπαίνεις τετράδα. Λέγαμε πως στην τετράδα θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας και η Φενέρμπαχτσε και ψάχναμε να δούμε την τέταρτη ομάδα που θα έχει πλεονέκτημα. Ευτυχώς ήμασταν εμείς αυτοί και αυτό μας βγήκε σε καλό»«Η ΤΣΣΚΑ είναι μια ομάδα που μας ξέρει και την ξέρουμε. Ούτε εμείς ούτε αυτοί έχουν αλλάξει πολύ από πέρυσι. Είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έχουμε καλή παράδοση σε Final Four μαζί της, όμως αυτό δεν παίζει κάποιο ρόλο. Εμείς πάμε να τους κερδίσουμε. Σίγουρα δεν θα έχουν το ψυχολογικό αβαντάζ που είχαν τα προηγούμενα χρόνια και θεωρώ πως δεν θα έχουν τη δίψα της κατάκτησης που είχαν τόσα χρόνια. Όπως και να χει θα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες».«Η Φενέρ είναι πιο έμπειρη. Έχει τον Ομπράντοβιτς και πλέον έχει αποκτήσει τη νοοτροπία να διεκδικεί τίτλους. Φιλοξενεί τη διοργάνωση και θα έχει τη στήριξη του κόσμους της, για αυτό και ίσως έχει ένα μικρό αβαντάζ σε σχέση με τους υπολοίπους. Η Ρεάλ είναι μια υπερδύναμη στην Ευρώπη τα τελευταία 6-7 χρόνια. Είναι μια ομάδα με τρομερό ταλέντο και στην καλή της βραδιά μπορεί να κερδίσει τον οποιονδήποτε. Η ΤΣΣΚΑ έχει διώξει την νοοτροπία του loser και πλέον θα παίζει πιο απελευθερωμένα».Δείτε τις δηλώσεις του στο video: