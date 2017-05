Ιτούδης: «Η ιστορία δεν παίζει μπάσκετ»

Ο Δημήτρης Ιτούδης δηλώνει ότι η προϊστορία ανάμεσα σε ΤΣΣΚΑ και Ολυμπιακό στα Final Four δεν θα παίξει ρόλο στον φετινό ημιτελικό της Κωνσταντινούπολης.



Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός της ΤΣΣΚΑ στην ιστοσελίδα της Euroleague:



Για το πόσο δύσκολη ήταν η πρόκριση στο Final Four: «Ευχαριστώ γι' αυτή την ερώτηση, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή. Όσο πλούσιος κι αν είσαι, όσο όμορφος κι αν είσαι, όσο επιτυχημένος, κάθε πρόκληση στη ζωή μας είναι δύσκολη. Για μένα, για τους παίκτες και για όλους στην ομάδα, είναι μία νέα πρόκληση και μεγάλη ευχαρίστηση το ότι θα είμαστε στο Final Four. To να πηγαίνεις σε συνεχόμενα Final Four είναι μεγάλο πράγμα. Ξέρουμε ότι οι προσδοκίες είναι υψηλές και το νέο φορμάτ, τα δύσκολα παιχνίδια και τα πλέι οφ, το κάνουν πιο δύσκολο. Μας αρέσει που είμαστε σε αυτή τη θέση».



Για την 14η παρουσία της ΤΣΣΚΑ σε 15 χρόνια σε Final Four: «Είναι κάτι απίθανο, κάτι που πρέπει να αποθεώσεις. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να σε κάνει χαρούμενο που είσαι μέλος ενός τόσο σπουδαίου οργανισμού. Όπως έχω πει πολλές φορές, η ΤΣΣΚΑ και εγώ, προσωπικά, είμαστε φαν των πλέι οφ. Είναι πολύ ωραίο να παίζεις αγώνες πλέι οφ. Είναι επίσης όμορφο να παίζεις απέναντι σε άλλες 15 σπουδαίες ομάδες. Ωστόσο, τελικά, πρέπει να κρίνονται όλα σε σειρές αγώνων. Αυτό είναι το μπάσκετ. Μου αρέσει το σύστημα. Θα ήταν όμως υπέροχο αν οι ημιτελικοί και η τελικοί κρίνονταν σε σειρές αγώνων».



Για το ότι η ΤΣΣΚΑ δεν έχει κάνει ποτέ back to back: «Πηγαίνεις στο Final Four για να παίξεις τον πρώτο... τελικό στα ημιτελικά. Ο ημιτελικός είναι τελικός: Έτσι είναι το φορμάτ. Στην Ευρωλίγκα είχαμε πέντε στόχος από την αρχή. Οι δύο μας μένουν. Ο πρώτος στόχος ήταν να βρεθούμε στην πρώτη 8άδα. Ο δεύτερος ήταν να έχουμε το αβαντάζ έδρας στα πλέι οφ, ανεξαρτήτως αν θα τερματίζαμε πρώτοι, δεύτεροι, τρίτοι ή τέταρτοι. Ο τρίτος στόχος ήταν να πάμε στο Final Four. Μέχρι τώρα έχουμε εκπληρώσει αυτούς τους τρεις. Έχουν μείνει δύο: Ο ένας είναι να προκριθούμε στον τελικό. Και ο τελευταίος, φυσικά, να πάρουμε τον τίτλο. Όλες οι ομάδες απέχουν δύο νίκες από τον τίτλο και κάθε μία έχει 25% πιθανότητες. Θέλουμε να είμαστε υγιείς και καλά προετοιμασμένοι, για να κυνηγήσουμε τις πιθανότητές μας».



Για το «ριπίτι» του ημιτελικού του 2015: «Θα έλεγα πως οι τέσσερις ομάδες που προκρίθηκαν έπαιξαν καλό μπάσκετ στη regular season και στα πλέι οφ και άξιζαν να βρεθούν σε αυτή τη θέση. Θα ξαναπώ ότι όλες έχουν από 25% πιθανότητες. Η ιστορία δεν παίζει μπάσκετ. Στον ημιτελικό, θα παίξουμε απέναντι σε μία εξαιρετική ομάδα που έχει έναν σταθερό κορμό παικτών, κυρίως Ελλήνων, για πολλά χρόνια. Έχουν μεγάλη εμπειρία και ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλή ομάδα: Καλά οργανωμένη, με ηγέτες στο παρκέ. Δεν έχει καμία σχέση η ιστορία. Σέβομαι όμως ότι για εσάς τους δημοσιογράφους είναι ενδιαφέρον».



Για το ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση εν' όψει ημιτελικού: «Όπως είπα, είναι ενωμένοι. Έχουν κορμό που χτίζεται εδώ και έξι-επτά χρόνια. Έχουν σχεδόν το ίδιο ρόστερ, με ίδιους πρωταγωνιστές. Υπάρχει πάντα μεγάλος ενθουσιασμός όταν αντιμετωπίζεις τέτοιες ομάδες. Τώρα μπορεί να μιλάμε για φαβορί, αλλά όλοι είχαν τα προβλήματά τους μέσα στη σεζόν. Ανυπομονούμε να παίξουμε απέναντι σε μία εξαιρετική ομάδα».



Για το αν μετρούν οι δύο νίκες επί του Ολυμπιακού στην κανονική περίοδο: «Η regular season δεν έχει καμία σχέση με το Final Four, γιατί όλα... έρχονται σε ένα παιχνίδι. Θα θέλαμε να υπάρχει το ίδιο αποτέλεσμα και σε αυτό το ματς. Και τα δύο ματς ήταν δύσκολα. Παίξαμε καλά στο πρώτο ματς στο ΣΕΦ, αλλά και στη Μόσχα».



Για το τι κάνει ιδιαίτερη την κατάκτηση του τίτλου: «Θα σου μιλήσω με την καρδιά και θα είμαι 100% ειλικρινής με τους αναγνώστες. Αυτό θα είναι το 11ο Final Four μου είτε ως assistant, είτε ως head coach. Νιώθω όμως σαν να είναι το πρώτο. Έχω αυτή τη φλόγα, την επιθυμία και αυτό προσπαθούμε να δουλέψουμε και με τους παίκτες. Αν δεν έχεις αυτό το πάθος και αν δεν προσεγγίσεις το Final Four σαν να είναι το πρώτο σου και με την ίδια θέληση και αποφασιστικότητα, αυτό θα σε κάνει να δεις τα πράγματα διαφορετικά».

