«Είμαστε το αουτσάιντερ»

Ο Βασίλης Σπανούλης δίνει στον Ολυμπιακό τον ρόλο του αουτσάιντερ στο Final Four της Euroleague, ενώ δηλώνει ότι το παρελθόν των «ερυθρόλευκων» με την ΤΣΣΚΑ δεν παίζει ρόλο εν' όψει ημιτελικού.



Αναλυτικά όσα είπε ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» στην ιστοσελίδα της Εuroleague:



Για την σειρά με την Εφές: «Ήταν μία δύσκολη κατάσταση για εμάς, γιατί βρεθήκαμε με την πλάτη στον τοίχο. Χάσαμε το αβαντάζ έδρας, αλλά τέτοια πράγματα συμβαίνουν σε σειρές των πλέι οφ. Ποτέ δεν ξέρεις. Αντιδράσαμε όμως και δείξαμε χαρακτήρα για άλλη μία φορά. Καταφέραμε κάτι ιδιαίτερο για την ομάδα, γιατί το να επιστρέφουμε στο Final Four είναι κάτι πολύ μεγάλο για τον οργανισμό».



Για τη νέα μορφή της Euroleague: «Ήταν διασκεδαστική χρονιά. Όλοι απόλαυσαν το νέο σύστημα, γιατί παίζεις κόντρα σε όλους. Είναι πολύ ανταγωνιστικό σύστημα και στο τέλος οι καλύτερες ομάδες προκρίνονται στα πλέι οφ. Δεν μπορείς να κρυφτείς από κανέναν και, ακόμη κι αν δεν παίξεις καλά σε κάποιο σημείο, οι καλές ομάδες αντιδρούν. Ο κόσμος το απόλαυσε, όπως και οι παίκτες».



Για το αν η πρόκριση στο Final Four έχει άλλη αξία λόγω της νέας μορφής: «Σίγουρα, είναι πιο ιδιαίτερη, αλλά ο, τι συμβαίνει στη regular season δεν έχει σχέση με όσα γίνονται στα πλέι οφ. Το πιο σημαντικό είναι ότι περάσαμε και ότι ήμασταν αγωνιστικά και πνευματικά έτοιμοι. Αν δεν είσαι έτοιμος στα πλέι οφ, δεν θα πας στο Final Four. Το να παίξεις καλά, είναι ο μόνος τρόπος για να βρεθείς εκεί».



Για τις αναμνήσεις λόγω της διεξαγωγής του Final Four στην Κωνσταντινούπολη: «Υπέροχες αναμνήσεις! Δεν είχαμε ξεκινήσει καλά εκείνη τη σεζόν, αλλά στο τέλος είχαμε καταφέρει να προκριθούμε ως το απόλυτο αουτσάιντερ. Θυμάμαι πως κανείς δεν περίμενε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο, αλλά εμείς πιστεύαμε στους εαυτούς μας και μείναμε αποφασισμένοι. Κάθε φορά που γυρνάμε στην Κωνσταντινούπολη -και ειδικά τώρα που θα βρεθούμε στο ίδιο γήπεδο- μας έρχονται στο μυαλό σπουδαίες αναμνήσεις».



Για τις δύο ήττες από την ΤΣΣΚΑ στην κανονική περίοδο: «Η ΤΣΣΚΑ μας νίκησε δύο φορές στη regular season και αυτό έχει συμβεί πολλές φορές και στο παρελθόν. Τα παιχνίδια του Final Four είναι διαφορετικά, επομένως δεν μας νοιάζει τι έγινε. Τώρα είναι η ώρα του Final Four και ο, τι συνέβη, ανήκει στο παρελθόν. Το δεύτερο ματς πάντως ήταν σημαντικό για εμένα, γιατί προερχόμουν από τραυματισμό».



Για το αν η παίζει ρόλο η προϊστορία στα Final Four με την ΤΣΣΚΑ: «Δεν νομίζω. Θα βρούμε όλες τις απαντήσεις στο παρκέ. Μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, αλλά δεν μας νοιάζει αν παίζουμε με την ΤΣΣΚΑ, τη Φενέρμπαχτσε ή τη Ρεάλ. Νοιαζόμαστε μόνο για τους εαυτούς μας και για το να είμαστε στην κατάλληλη κατάσταση. Πρέπει να διαγράψουμε τι έγινε στα προηγούμενα παιχνίδια με την ΤΣΣΚΑ».



Για το πόσο σημαντικό είναι ο περιορισμός των Τεόντοσιτς-Ντε Κολό: «Είναι δύο πολύ σημαντικοί παίκτες, αλλά επίσης υπάρχει και ο Κάιλ Χάινς. Μπορεί να μην έχει τους ίδιους αριθμούς, αλλά ποιος νοιάζεται; Δεν μπορείς να μετρά την επίδραση κάποιου παίκτη από τους αριθμούς. Οποιος ξέρει μπάσκετ, καταλαβαίνει ότι ο Κάιλ Χάινς είναι το ίδιο σημαντικός με τους Τεόντοσιτς και Ντε Κολό. Φυσικά, υπάρχουν κι άλλοι παίκτες καθώς διαθέτουν σπουδαίο ρόστερ. Πολλοί παίκτες μπορούν να έχουμε επίδραση όπως ο Τζάκσον, ο Χίγκινς και ο Βοροντσέβιτς».



Για το γεγονός ότι είναι αήττητος σε ημιτελικό: «Για μένα, το μεγάλο κλειδί είναι να βρίσκεσαι στην σωστή κατάσταση την κατάλληλη στιγμή. Να είσαι έτοιμος για την πρόκληση, να δώσεις τον καλύτερο εαυτό σου».



Για το αν o Oλυμπιακός πηγαίνει στο Final Four ως αουτσάιντερ: «Ναι, φυσικά είμαστε το αουτσάιντερ. Μιλάμε για ομάδες που έχουν διπλάσιο ή τριπλάσιο μπάτζετ από εμάς. Εμείς έχουμε χημεία και την ίδια ομάδα που έχει σημειώσει μεγάλες επιτυχίες τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και τί χρειάζεται για να νικήσουμε».

ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Ολυμπιακός Παρασκευή 19 Μαΐου, 18:30 Live