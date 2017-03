«Ερυθρόλευκη» παράσταση στο Τελ Αβίβ (video)

Live Blog Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός

Ο σοβαρός και διαβασμένος Ολυμπιακός πέρασε και από το Τελ Αβίβ, καθώς επιβλήθηκε πιο εύκολα από ότι δείχνει το τελικό 71-82 της Μακάμπι και έκανε ακόμη ένα βήμα για το πλεονέκτημα έδρας στα play offs της Ευρωλίγκας.Η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου από τα μέσα της δεύτερης περιόδου και μετά ήταν το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης, ξεφεύγοντας ακόμη και με +19 (55-74). Με το δεύτερο rotation να λειτουργεί αποτελεσματικά και την άμυνα σταθερό «όπλο» οι Πειραιώτες κάλυψαν το κενό του απόντα Βασίλη Σπανούλη και δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στην «ομάδα του λαού», η οποία πάντως είχε τρανταχτές απουσίες.Γκριν (16π., 3ρ., 2 α.), Πρίντεζης (15π., 5ρ., 2 α.), Λοτζέσκι (15π., 2ρ., 4 α.) και Γουότερς (14π.) οι κορυφαίοι των «ερυθρόλευκων» που έφτασαν το 17-7 και μετά τη «γκέλα» της Ρεάλ μπορούν να ονειρεύονται ακόμη καλύτερο πλασάρισμα. Από τη Μακάμπι, που στερήθηκε τις υπηρεσίες των τραυματιών Σμιθ, Γκάουντλοκ, Μίλερ και του ανέτοιμου Αλεξάντερ, ξεχώρισε ο Λάντσμπεργκ με 17 πόντους, ενώ από 11 πρόσθεσαν Ραντ και Οχαγιόν.Ο αργός ρυθμός και η αστοχία χαρακτήρισαν το πρώτο δεκάλεπτο στο Τελ Αβίβ. Ο Ολυμπιακός μπήκε νωθρά και έδωσε την ευκαιρία στους γηπεδούχους να μπουν από νωρίς σε θέση οδηγού (8-5), όμως σταδιακά βρήκε τον καλό του εαυτό. Με τον Λοτζέσκι να έρχεται «ζεστός» από τον πάγκο και να δίνει λύσεις στην επίθεση, οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν δύο αναπάντητα τρίποντα και προσπέρασαν (8-11). Η Μακάμπι απάντησε με το δικό της μικρό σερί και πήρε εκ νέου το προβάδισμα (13-11), όμως η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου δεν πτοήθηκε. Είχε βρει ρυθμό στην επίθεση με μπροστάρη τον Πρίντεζη και έκλεισε το δεκάλεπτο προηγούμενη 13-17 χάρη στο buzzer beater του Λοτζέσκι.Το σκηνικό άλλαξε άρδην στη δεύτερη περίοδο. Ο Ολυμπιακός ανέβασε την ένταση του στην άμυνα, βελτίωσε τα ποσοστά ευστοχίας του και με τον Γουότερς να μπαίνει στην εξίσωση αποσπάστηκε για πρώτη φορά με +8 (13-21), αναγκάζοντας τον Μπαγκάτσκις να καλέσει εσπευσμένα time out. Οι Ισραηλινοί έβγαλαν αντίδραση και σε ένα «νεκρό» τρίλεπτο της Ελληνικής ομάδας έτρεξαν σερί 7-0 και μείωσαν σε απόσταση βολής (20-21), όμως αυτό δεν πτόησε τον Ολυμπιακό. Λοτζέσκι και Πρίντεζης ανέλαβαν δράση στην επίθεση και οι Πειραιώτες απάντησαν με επιμέρους σκορ 1-10, που τους έφερε για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (21-31). Μέκελ και Ραντ προσπάθησαν να απαντήσουν, όμως η άμυνα των φιλοξενούμενων λειτουργούσε εξαιρετικά, καλύπτοντας τα 8 λάθη και με καλάθι του Γκριν στην εκπνοή, οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν στα αποδυτήρια με... αέρα 8 πόντων (32-40).Ο Γκριν συνέχισε «καυτός» και στην επανάληψη, ενώ στην επιθετική εξίσωση του Ολυμπιακού προστέθηκε και ο Παπανικολάου. Έτσι, τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα για την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου, αφού παρά τις προσπάθειες των Ισραηλινών να επιστρέψουν, ήλεγχε απόλυτα την κατάσταση και επανέφερε τη διαφορά σε διψήφια τιμή (41-52). Ο Αμερικανός bomber κάθισε στον πάγκο να πάρει ανάσες, όμως τίποτα δεν άλλαξε. Ο Ολυμπιακός πήρε πόντους από παίκτες που ερχόντουσαν από τον πάγκο (Γουότερς, Μπιρτς) και συνέχισε να έχει το πάνω χέρι. Μάλιστα, ξέφυγε ακόμη και με +15 (43-58) προτού ο Ραντ μειώσει στο 45-58 της τρίτης περιόδου.Παρότι η διαφορά κυμαινόταν σε ασφαλή επίπεδα, οι «ερυθρόλευκοι» δεν επαναπαύθηκαν, αλλά συνέχισαν με το πόδι κολλημένο στο... γκάζι. Παπανικολάου και Γουότερς έβλεπαν το καλάθι σαν... βαρέλι και η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 19 πόντους (55-74), 6:11’’ πριν το τέλος. Από εκεί και έπειτα, ωστόσο, οι παίκτες του Γιάννη Σφαιρόπουλου έσβησαν τις... μηχανές και η Μακάμπι βρήκε την ευκαιρία να επιστρέψει. Με επιμέρους σκορ 14-4, οι Ισραηλινοί έριξαν τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό (69-78) μετά από αρκετή ώρα και ανάγκασαν τον προπονητή του Ολυμπιακού να καλέσει time out για να αφυπνίσει τους παίκτες του. Η Μακάμπι πλησίασε ακόμη και στους 7 (71-79), όμως μέχρι εκεί ήταν, αφού οι φιλοξενούμενοι δεν ήταν διατεθειμένοι να μπουν σε περιπέτειες. Λοτζέσκι – Πρίντεζης έδειξαν ψυχραιμία από τη γραμμή των βολών και ο Ολυμπιακός έφυγε νικητής (71-82) από το Τελ Αβίβ, κάνοντας ακόμη ένα βήμα για το πλεονέκτημα έδρας στα play off της Ευρωλίγκας.13-17, 32-40, 45-58, 71-82.Ραντ 11(1), Σίλεϊ 9, Λεβί, Μέκελ 12(2), Πνίνι 3(1), Σέγκεφ, Οχαγιόν 11, Λάντσμπεργκ 17(1), Αλεξάντερ, Άιβερσον 8.: Γκριν 16(1), Μπιρτς 6, Γιανγκ, Παπαπέτρου 2, Γουότερς 14(2), Αγραβάνης, Μιλουτίνοφ 2, Πρίντεζης 15(1), Παπανικολάου 11(1), Μάντζαρης 1, Λοτζέσκι 15(2), Αθηναίου.