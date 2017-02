Σε παγκόσμια πρώτη μετάδοση το «Limitless – Vassilis Spanoulis» στα κανάλια Novasports!

Οι συνδρομητές των αθλητικών καναλιών της Nova, την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου στις 22:00, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε παγκόσμια πρώτη μετάδοση στο Novasports1HD το ντοκιμαντέρ «Limitless – Vassilis Spanoulis».Η EuroLeague στο πλαίσιο της σειράς ντοκιμαντέρ The Insider, presented by Turkish Airlines, καταγράφει την πορεία ενός εκ των καλύτερων και πιο επιτυχημένων αθλητών της Ευρώπης, του Βασίλη Σπανούλη, μέσα από ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα το οποίο θα προβληθεί από τα κανάλια Novasports, τον αποκλειστικό τηλεοπτικό μεταδότη της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο χώρο του μπάσκετ για την τριετία 2017-2020.Κατά τη διάρκεια του αφιερώματος μιλούν για το Λαρισαίο γκαρντ άνθρωποι που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη όχι μόνο της καριέρας του, αλλά και της ζωής του όπως η σύζυγός του, Ολυμπία Χοψονίδου, ο συνοδοιπόρος του από τις μικρές εθνικές ομάδες και κουμπάρος του, Νίκος Ζήσης, ο νυν προπονητής των «ερυθρολεύκων» Γιάννης Σφαιρόπουλος, ο προπονητής του «τρεμπλ» του 2012, Ντούσαν Ίβκοβιτς, ο τιμονιέρης των μεγάλων επιτυχιών της Εθνικής ομάδας, Παναγιώτης Γιαννάκης κ.α.Το ντοκιμαντέρ «Limitless – Vassilis Spanoulis» θα προβληθεί και σε επανάληψη στο Novasports1HD ως εξής: Σάββατο 18 Φεβρουαρίου στις 23:30, Κυριακή 19 Φεβρουαρίου στις 15:00, Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου στις 18:00 και Τρίτη 21 Φεβρουαρίου στις 23:00. Από τη Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου το αφιέρωμα θα είναι διαθέσιμο και μέσω των υπηρεσιών NovaGO και Nova On Demand καθώς και μέσω του Web TV του Novasports.gr ( www.Novasports.gr/WebTV ).Novasports. Όλα για την ομάδα σου!