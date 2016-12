Το μήνυμα του Χάκετ (pic)

L' operazione e' andata benone!! Grazie a tutti per gli auguri di buon compleanno che ho ricevuto!! 🃏👍🏽 Surgery went well!! Thank you all for the birthday wishes that i received!! 🃏👍🏽 i woke up just in time for the game...lets get it guys @olympiacosbc_official @crvenazvezdakk #olympiacosbc #euroleague #olyczv

A photo posted by Daniel Lorenzo Hackett (@lorenzo23daniele) on Dec 20, 2016 at 11:03am PST