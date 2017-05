"Αιώνια"... μάχη ο MVP του Final Four

Μοιάζει απίθανο, αλλά είναι πραγματικότητα. Σε... μάχη "αιωνίων" έχει εξελιχθεί το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη των Final Four της Ευρωλίγκας, αφού ούτε μία, ούτε δύο, αλλά δέκα συνολικά φορές έχει καταλήξει σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Έξι στους "πράσινους" και τέσσερις στους "ερυθρόλευκους".



Μάλιστα, στα τελευταία δέκα χρονικά Final Four, το βραβείο του MVP έχει πάει σε Έλληνα παίκτη, επίτευγμα άκρως εντυπωσιακό.



Τον... χορό σέρνει ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος έχει κατακτήσει τρεις φορές το σχετικό βραβείο, πιάνοντας στην κορυφή τον Τόνι Κούκοτς. Η αρχή έγινε το 2009 στο Βερολίνο, φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού, για να ακολουθήσουν ακόμη δύο φορές με τα "ερυθρόλευκα" σε Κωνσταντινούπολη (2012) και Λονδίνο (2013).



Ακολουθεί ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος παρέλαβε την τιμητική διάκριση το 2007 στο Final Four της Αθήνας και το 2011 σε αυτό της Βαρκελώνης, χρονιές που ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τον τίτλο.



Ο τρίτος της παρέας είναι ο Θοδωρής Παπαλουκάς, που το 2006 έκανε την αρχή, αφού ήταν ο πρώτος Έλληνας που κέρδισε το συγκεκριμένο βραβείο, αγωνιζόμενος τότε με τα χρώματα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, όταν και κατέκτησε τον τίτλο στην Πράγα.



Οι MVP των Final Four από το 1988 που καθιερώθηκε ο θεσμός:



1988 Μπομπ ΜακΑντού (Φίλιπς Μιλάνο)

1989 Ντίνο Ράτζα (Γιουγκοπλάστικα)

1990 Τόνι Κούκοτς (Γιουγκοπλάστικα)

1991 Τόνι Κούκοτς (Γιουγκοπλάστικα)

1992 Πρέντραγκ Ντανίλοβιτς (Παρτιζάν)

1993 Τόνι Κούκοτς (Μπενετόν Τρεβίζο)

1994 Ζάρκο Πάσπαλι (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)

1995 Άρβιντας Σαμπόνις (Ρεάλ Μαδρίτης)

1996 Ντομινίκ Ουίλκινς (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)

1997 Ντέιβιντ Ρίβερς (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)

1998 Ζόραν Σάβιτς (Κίντερ Μπολόνια)

1999 Τάιους Έντνι (Ζαλγκίρις Κάουνας)

2000 Ζέλικο Ρέμπρατσα (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)

2001 Άριελ ΜακΝτόναλντ (Μακάμπι Τελ Αβίβ)

2002 Ντέγιαν Μποντιρόγκα (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)

2003 Ντέγιαν Μποντιρόγκα (Μπαρτσελόνα)

2004 Άντονι Πάρκερ (Μακάμπι Τελ Αβίβ)

2005 Σαρούνας Γιασικεβίτσιους (Μακάμπι Τελ Αβίβ)

2006 Θοδωρής Παπαλουκάς (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)

2007 Δημήτρης Διαμαντίδης (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)

2008 Τράιαν Λάνγκντον (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)

2009 Βασίλης Σπανούλης (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)

2010 Χουάν Κάρλος Ναβάρο (Μπαρτσελόνα)

2011 Δημήτρης Διαμαντίδης (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)

2012 Βασίλης Σπανούλης (ΟΛΥΜΠΑΚΟΣ)

2013 Βασίλης Σπανούλης (ΟΛΥΜΠΑΚΟΣ)

2014 Τάιρις Ράις (Μακάμπι Τελ Αβίβ)

2015 Αντρές Νοτσιόνι (Ρεάλ Μαδρίτης)

2016 Νάντο Ντε Κολό (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)