Οι ομάδες των ομίλων του FIBA Champions League

Δείτε τις ομάδες που θα δώσουν το «παρών» απευθείας στους ομίλους του FIBA Champions League.ΑΕΚ (Ελλάδα): Η πρώτη από τις τρεις ελληνικές παρουσίες στον θεσμό. Τα δύο κύπελλα Κυπελλούχων (1968, 2000) καθιστούν αυτόματα την ΑΕΚ μια από τις ομάδες της διοργάνωσης με ευρωπαϊκούς τίτλους στη συλλογή της. Με 8 πρωταθλήματα Ελλάδος και 3 ακόμη εγχώρια κύπελλα η ΑΕΚ μπαίνει αυτόματα στην ελίτ των ομάδων με «βαριά» ιστορία.Αρης (Ελλάδα): Μπορεί να μην μπόρεσε ποτέ να πάρει το κύπελλο Πρωταθλητριών αλλά έχει στην τροπαιοθήκη του ουκ ολίγους διεθνείς και εγχώριους τίτλους. Το κύπελλο Σαπόρτα, το κύπελλο Κόρατς αλλά και το τρόπαιο του FIBA Eurocup Challenge βάζουν τον Άρη στην πρώτη σειρά των ομάδων. Δέκα τίτλοι πρωταθλητή Ελλάδος και 8 τίτλοι κυπελλούχου συμπληρώνουν ένα πολύ δυνατό brand name του φετινού Champions League.Monaco (Γαλλία): Η ταχύτατα ανερχόμενη δύναμη του Γαλλικού μπάσκετ δεν έχει μεγάλη ιστορία ή τίτλους αλλά μας συστήθηκε σαν μια υπολογίσιμη δύναμη στην περσινή διοργάνωση.Banvit (Τουρκία): To κύπελλο Τουρκίας που κατέκτησε την περασμένη σεζόν ήταν ο πρώτος τίτλος στην ιστορία μιας από τις πλέον σταθερές ομάδες τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία.Besiktas (Τουρκία): Άλλη μια ιστορική ομάδα της Τουρκίας που έχει σταθερή πορεία τα τελευταία χρόνια. Έχει κατακτήσει δύο φορές τον τίτλο, η τελευταία το 2012 χρονιά που έκανε το νταμπλ, ενώ την ίδια σεζόν πήρε και το President’s Cup. To 2012 αποτελεί χρονιά ορόσημο για την ομάδα αφού εκτός από τους εγχώριους τίτλους κατέκτησε και το Eurochallenge της ΦΙΜΠΑ.Nymburg (Τσεχία): Η απόλυτη κυρίαρχος του Τσέχικου μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Από το 2004 είναι η μόνιμη πρωταθλήτρια της χώρας ενώ το ίδιο διάστημα εκτός από τους 14 τίτλους πρωταθλητή έχει κατακτήσει άλλες 12 φορές το κύπελλο.Dinamo Sassari (Ιταλία): H κατάκτηση του τίτλου της Ιταλικής λίγκας το 2015 θεωρήθηκε μεγάλη έκπληξη και αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή στην ιστορία του συλλόγου. Κατέκτησε το κύπελλο Ιταλίας την ίδια χρονιά όπως και την προηγούμενη σεζόν, ενώ το 2014 είχε νικήσει και στον τελικό του Ιταλικού Σούπερ-ΚαπElan Chalon (Γαλλία): Στο αμφίρροπο και ανατρεπτικό Γαλλικό πρωτάθλημα η Σαλόν κατάφερε την περασμένη σεζόν να κερδίσει τον τίτλο, κάτι που είχε πετύχει και το 2012. Δύο φορές το 2011 και το 2012 κέρδισε επίσης το Γαλλικό κύπελλο, ενώ το 2012 κέρδισε και τον τρίτο τίτλο μέσα στην ίδια σεζόν κατακτώντας το Leader’s Cup. Έχει παίξει σε δύο τελικούς Ευρωπαϊκών διοργανώσεων, το 2001 όταν ηττήθηκε στον τελικό της Βαρσοβίας από το Μαρούσι και πέρσι στον αντίστοιχο του FIBA Europe Cup.Enisey Krasnoyarsk (Ρωσία): H ομάδα με έδρα τη Σιβηρία δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή. Παίζει στο ψηλότερο επίπεδο του Ρωσικού μπάσκετ από το 2007 όταν κέρδισε τον τίτλο στη Super League 2 και από το 2014 είναι σταθερά παρούσα στις διοργανώσεις της ΦΙΜΠΑ.EWE Baskets Oldenburg (Γερμανία): Παρότι έχει μεγαλύτερη ιστορία στη νέα της μορφή η ομάδα συγκροτήθηκε λιγότερο από δύο δεκαετίες πριν. Πρωταθλήτρια Γερμανίας το 2009, χρονιά που κέρδισε και το Super Cup της χώρας, ενώ το 2015 αναδείχθηκε κυπελλούχος.Gaziantep (Τουρκία): H ομάδα που κοουτσάρει ο Στέφανος Δέδας δημιουργήθηκε το 2007 και από το 2012 είναι μόνιμη στην κορυφαία κατηγορία του Τουρκικού μπάσκετ. Το 2014 τερμάτισε 3η στο FIBA Eurochallenge.Hapoel Holon (Ισραήλ): Από τις πιο παλιές ομάδες του Ισραήλ. Το 2008 μετά από 14 σερί χρόνια έσπασε την κυριαρχία της Μακάμπι κατακτώντας το πρωτάθλημα, ενώ το 2009 κέρδισε και το State Cup (το Κύπελλο Ισραήλ).Iberostar Tenerife (Ισπανία): Η περσινή νικήτρια του πρώτου Champions League επιστρέφει στη διοργάνωση.Ο τίτλος που κατέκτησε την περασμένη σεζόν ήταν και ο πρώτος της ιστορίας της στο ψηλό επίπεδο του μπάσκετ. Έχει κατακτήσει πάντως αρκετές φορές στο παρελθόν το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας στην Ισπανία.Medi Bayreuth (Γερμανία): H νέα εκδοχή της ομάδας που γνωρίσαμε στη δεκαετία του ’80. Δημιουργήθηκε σε νέες βάσεις πριν από μερικά χρόνια. Πρωταθλήτρια Γερμανίας το 1989, ενώ επίσης στη δεκαετία του ’80 κέρδισε και δύο φορές το κύπελλο.Neptunas Klaipeda (Λιθουανία): Ανερχόμενη δύναμη του Λιθουανικού μπάσκετ που παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα της χώρας την τελευταία πενταετία προσπαθώντας να ανταγωνιστεί τη Ζαλγκίρις.Olimpija Ljubljana (Σλοβενία): Μπορεί τα τελευταία χρόνια να έχει χάσει λίγη από την αίγλη της αλλά το όνομα της Ολίμπια είναι πολύ οικείο στους μπασκετόφιλους. Επέστρεψε την περασμένη χρονιά στην κορυφή του Σλοβένικου μπάσκετ κατακτώντας τον 16ο τίτλο της ιστορίας της αλλά τον πρώτο μετά το 2009. Έχει κατακτήσει 20 φορές το κύπελλο Σλοβενίας και άλλες επτά το Σούπερ Καπ της χώρας. Αποτέλεσε μεγάλη δύναμη και τα χρόνια της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας με έξι τίτλους πρωταθλήτριας αλλά τα επιτεύγματα της δεν περιορίζονται μόνο εντός συνόρων. Το 1994 κέρδισε το Saporta Cup ενώ το 1997 ήταν παρούσα στο φάιναλ φορ της Ευρωλίγκα στη Ρώμη όταν αποκλείστηκε στον ημιτελικό από τον Ολυμπιακό. Έχει κερδίσει ακόμη μια φορά την Αδριατική Λίγκα και μια φορά την λίγκα της Κεντρικής Ευρώπης.ΠΑΟΚ (Ελλάδα): Ο τρίτος εκπρόσωπος του ελληνικού μπάσκετ στη διοργάνωση και άλλο ένα βαρύ όνομα για τον θεσμό. Το κύπελλο Κυπελλούχων του 1991 και το κύπελλο Κόρατς του 1994 φέρνουν τον ΠΑΟΚ στην ελίτ των ομάδων της φετινής διοργάνωσης ενώ στον εσωτερικό χώρο έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα και 3 κύπελλα.Sidigas Avellino (Ιταλία): Από τις πιο παλιές ομάδες του Ιταλικού μπάσκετ. Καλύτερη στιγμή της στο ψηλό επίπεδο η κατάκτηση του κυπέλλου Ιταλίας το 2008.SIG Strasbourg (Γαλλία): Στις εννιά σχεδόν δεκαετίες της ιστορίας της η ομάδα κατάφερε να εδραιωθεί στις μεγάλες δυνάμεις του Γαλλικού μπάσκετ από το 2004 και μετά. Σημείο σταθμός η κατάκτηση του Γαλλικού πρωταθλήματος το 2005, ενώ κέρδισε το κύπελλο Γαλλίας το 2015 και την ίδια χρονιά το Leaders Cup. Την ίδια χρονιά ήταν η νικήτρια και του match des champions, του Γαλλικού Σούπερ-Καπ.Stelmet Zielona Gora (Πολωνία): Ιστορική ομάδα της Πολωνίας που όμως επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία μόλις το 2001. Από το 2013 και εντεύθεν έχει κερδίσει 4 φορές τον τίτλο της πρωταθλήτριας, δύο κύπελλα και ένα Σούπερ Καπ Πολωνίας.Telenet Oostende (Βέλγιο): Σταθερή αξία του Βέλγικου μπάσκετ από τα χρόνια της δεκαετίας του ’80. Έχει κατακτήσει 18 φορές το πρωτάθλημα Βελγίου, άλλες τόσες το κύπελλο, 9 φορές το Σούπερ Καπ. Το 1988 κέρδισε το BeNeLux Cup μια διοργάνωση στην οποία μετείχαν ομάδες των Κάτω Χωρών.Umana Reyer Venezia (Ιταλία): Πρωταθλήτρια Ιταλίας την προηγούμενη σεζόν. Χρειάστηκε να περιμένει πάνω από 70 χρόνια για να κατακτήσει αυτό τον τίτλο αφού οι δύο προηγούμενοι χρονολογούνται πίσω στο 1942 και το 1943!Ventspils (Λετονία): Από το 2009 έχει κατακτήσει εννιά φορές το πρωτάθλημα της Λετονίας, ενώ το 2013 πρόσθεσε στην τροπαιοθήκη της και τον τίτλο της πρωταθλήτριας στη Βαλτική λίγκα.UCAM Murcia (Ισπανία): Μόνιμη παρουσία τα τελευταία χρόνια στην ACB αυτή η μικρομεσαία Ισπανική ομάδα. Η κατάκτηση του Cope Principe d’ Asturias (του δεύτερου σε αξία Ισπανικού κυπέλλου) το 2006 ήταν η μέχρι τώρα καλύτερη στιγμή της.