Ζντοβτς: «Είχαμε μια ευκαιρία στο τέλος αλλά...»

Την ανωτερότητα της Σάσαρι παραδέχθηκε ο Γιούρε Ζντοβτς, που στάθηκε στην τελευταία φάση την οποία όμως δεν αξιοποίησε η ΑΕΚ.«Όπως είπε ο Μαυροειδής στο πρώτο ημίχρονο είχαμε κάποια up and down, αν και ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι. Δεν παίξαμε καλή άμυνα, όπως στο δεύτερο ημίχρονο. Η Σάσαρι ήταν καλύτερη απόψε, όμως στο τέλος είχαμε μια ευκαιρία να πάρουμε τη νίκη. Δεν ήταν καλό παιχνίδι για εμάς. Είχαμε κάποια προβλήματα με το rotation. Εύχομαι στη Σάσαρι τα καλύτερα» ήταν τα λόγια του Σλοβένου κόουτς.