Αποθεώνουν Μαργαρίτη οι «ασπρόμαυροι»!

Ποτέ δεν είναι αργά. Και ο Βαγγέλης Μαργαρίτης μας απέδειξε ότι με σκληρή δουλειά, υπομονή και επιμονή, πάντα θα υπάρχει η πιθανότητα να πετύχεις. Η πρώτη του συμμετοχή στην εθνική ομάδα μπάσκετ ήταν απόλυτα επιτυχημένη. Πρωτίστως με την ουσιαστική παρουσία του, η οποία -εμείς στον ΠΑΟΚ γνωρίζουμε πολύ καλά πως- δεν αποτυπώνεται πάντα σε αριθμούς. 🇬🇷👏👏⚪️⚫️ #captain #pamepaok #paokfamily #paok #paokbc #margaritis

