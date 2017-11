Επιστρέφει το All Star Game

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του το Δ.Σ. του ΕΣΑΚΕ αποφάσισε τη διεξαγωγή του All Start Game. Η γιορτή του ελληνικού μπάσκετ, η οποία δεν είχε διεξαχθεί τις τελευταίες τρεις σεζόν, θα φιλοξενηθεί στην Πάτρα και στο κλειστό «Δ. Τόφαλος», το διάστημα 10 και 11 Φεβρουαρίου.



To τελευταίο All Star Game είχε πραγματοποιηθεί το 2014 στα Χανιά.



Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ αποφάσισε:



- «Την προσφορά βοήθειας από τον ΕΣΑΚΕ και τις 14 ΚΑΕ σε συνεργασία με τον μεγάλο χορηγό της Basket League, της STOIXIMAN.GR στους πληγέντες από την κακοκαιρία στην Δυτική Αττική.



- Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του ΕΣΑΚΕ και της υλοποίησης του σχεδίου «Για τον ΕΣΑΚΕ του 2021», που έχει ως απώτερους στόχους την οικονομική και διοικητική εξυγίανση και την δημιουργία πιο ανταγωνιστικού πρωταθλήματος, την έναρξη της συνεργασίας με τον κ. Νίκο Καραχαλιό ως Υπευθύνου Εμπορικής Διεύθυνσης και Επικοινωνίας. Ο κ. Καραχάλιος έχει εργαστεί ως σύμβουλος μάρκετινγκ και επικοινωνίας πολυεθνικών και τεχνολογίας εταιρειών».