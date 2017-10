Ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του Τιλί ο Ολυμπιακός

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Κάιλ Γουίλτζερ, που προορίζεται να καλύψει το κενό του Κιμ Τιλί.



Ο 25χρονος Αμερικανός (2.08), είναι γιος του παλιού παίκτη του Άρη, Γκρεγκ. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε μεταξύ άλλων με τις θυγατρικές ομάδες των Ρόκετς και Ράπτορς στο NCAA, ενώ έχει πάρει το πρωτάθλημα του κολλεγιακού πρωταθλήματος με το Κεντάκι, συμπαίκτης τότε του Άντονι Ντέιβις των Πέλικανς.



Ο Γουίλτζερ έχει έφεση στο μακρινό σουτ και αναμένεται μαζί με τον Αγραβάνη, να βοηθήσουν τον Γιώργο Πρίντεζη στη θέση «4». Ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού, θα βρίσκεται στην Ελλάδα την ερχόμενη Τρίτη.



Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:



Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον καλαθοσφαιριστή Κάιλ Γουίλτζερ.

Ο 25χρονος φόργουορντ συμφώνησε με την ομάδα του Πειραιά και έρχεται στην Ελλάδα την Τρίτη (31/10) το βράδυ (20:45) από το Πόρτλαντ μέσω Κωνσταντινούπολης.



Το who is who του Κάιλ Γκρέγκορι Γουίλτζερ

Hμ. Γεν.: 20/10/1992

Τοπ. Γεν.: Πόρτλαντ (ΗΠΑ)

Ύψος: 2.08

Πρ. Ομάδες: Kentucky (2011-2013), Gonzaga (2014-2016), Houston Rockets (2016-2017), Rio Grande Valley Vipers (2016-2017), Raptors 905 (2017).

Διακρίσεις

-Πρωταθλητής ΝCAA (2012) με το Κεντάκι.

- Ασημένιο μετάλλιο στους Παναμερικανικούς Αγώνες του 2015 με τον Καναδά

