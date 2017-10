Επανέφερε το παλιό σύστημα των πλέι οφ ο ΕΣΑΚΕ

Στο σύστημα των πλέι οφ που ίσχυε μέχρι τη σεζόν 2015/16 επανέφερε τη Basket League ο ΕΣΑΚΕ.



Η σχετική ανακοίνωση της διοργανώτριας Αρχής της Α1 ανδρών στο μπάσκετ αναφέρει:



* Στα πλέι οφ συμμετέχουν οι οκτώ πρώτες ομάδες της βαθμολογίας της κανονικής περιόδου. Τα ζευγάρια της πρώτης φάσης των πλέι οφ που κρίνονται στις δύο νίκες («best of three») με την πρώτη και την τρίτη αναμέτρηση να γίνονται στην έδρα της ομάδας με το πλεονέκτημα έδρας, θα σχηματιστούν ως εξής: 1-8, 2-7, 3-6 και 4-5.



Στην ημιτελική φάση προκρίνονται οι νικητές των αγώνων της προημιτελικής. Οι αναμετρήσεις για τις θέσεις 1-4 θα κρίνονται στις τρεις νίκες («best of five») και θα γίνονται με την εξής σειρά εάν χρειαστεί να πραγματοποιηθούν και οι πέντε αναμετρήσεις: Δύο αγώνες στην έδρα της ομάδας που έχει το πλεονέκτημα έδρας, δύο στην έδρα της ομάδας η οποία έχει το μειονέκτημα και πέμπτο ματς στην έδρα της ομάδας που έχει το πλεονέκτημα.



Οι αγώνες της τελικής φάσης (1-2 και 3-4) θα κρίνονται επίσης στις τρεις νίκες («best of five») με τις αναμετρήσεις να γίνονται εναλλάξ στις έδρες των δύο αντιπάλων με την πρώτη να πραγματοποιείται στην έδρα της ομάδας που έχει το πλεονέκτημα.



* Την εφαρμογή του instant replay σε όλες τις συναντήσεις της κανονικής περιόδου και των πλέι οφ, οι οποίες μεταδίδονται τηλεοπτικά.