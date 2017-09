Ελληνική φιλοξενία στο Μπαϊρόιτ της Γερμανίας

Εξαιρετική φιλοξενία από την ομάδα της #medibayreuth και τον καλό μας φίλο Αλέξη Καρυπίδη, ο οποίος δεξιώθηκε τις αντιπροσωπείες του #PAOK και της διοργανώτριας Bayreuth στο εστιατόριο του @restaurant_plaka σε μια όμορφη εκδήλωση. Μαζί και οι δύο προπονητές, ο δικός μας Ηλίας Παπαθεοδώρου και ο Raoul Korner πριν την σημερινή τους αναμέτρηση για την πρώτη θέση του τουρνουά. #pamepaokbasketball #paokbc #friends #hospitality #plaka_restaurant #greekfood

