"Έκλεισε" Μόραντ ο Άρης

Παίκτης του Άρη θα πρέπει να θεωρείται ο Ντιμίτρις Μόραντ, με τον εκπρόσωπό του να επιβεβαιώνει τη συμφωνία με τους Θεσσαλονικείς.

Ο 25χρονος Αμερικανός σέντερ, είχε συφωνήσει να δοκιμαστεί από τον Άρη και εφόσον έπειθε τον Παναγιώτη Γιαννάκη, θα υπέγραφε συμβόλαιο συνεργάσιας, κάτι που έγινε.

Ο Μάρκο Καλίσε, εκπρόσωπος του παίκτη, αναφέρει στο twitter:

"Μπορώ να επιβεβαιώσω πως ο πελάτης μου, Ντιμίτρις Μόραντ, θα ενισχύσει τον Άρη που συμμετέχει στο Τσάμπιονς Λιγκ. Σπουδαία δουλειά".

I can confirm that client Demetris Morant @bouncymeech has joined Champion's League participant ARIS BC in Greece for the season. Great work pic.twitter.com/ptNexMBYGf