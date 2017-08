Λοτζέσκι: «Τα πράγματα θα ήταν καλύτερα χωρίς τους τραυματισμούς»

I am very happy to be a member of @paobcgr! I would like to thank the team and especially the fans of @olympiacosbc for the great 4... 1/4 — Matt Lojeski (@lojokid10) August 13, 2017

years! It was years of Great memories and also some unfortunate ones. Without the injuries I'm sure things would have been different.. 2/4 — Matt Lojeski (@lojokid10) August 13, 2017

My family and I love being in Greece and will never forget the memories we shared at oly. I look forward to trying my best, being healthy.. — Matt Lojeski (@lojokid10) August 13, 2017

and helping my new team reach high goals. Everything has happened for a reason and it's time to look ahead! Thank you! 4/4 — Matt Lojeski (@lojokid10) August 13, 2017

Μετά τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Ματ Λοτζέσκι τοποθετήθηκε μέσω twitter, μιλώντας τόσο για τους πράσινους όσο και για τον Ολυμπιακό.Αναλυτικά:«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος του Παναθηναϊκού! Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα και ειδικά τους φίλους του Ολυμπιακού για τα όμορφα τέσσερα χρόνια! Ήταν χρόνια όμορφων, αλλά και άσχημων στιγμών. Χωρίς τους τραυματισμούς νομίζω ότι σίγουρα τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Η οικογένειά μου και εγώ αγαπάμε την Ελλάδα και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις αναμνήσεις που έχουμε από τον Ολυμπιακό. Ανυπομονώ να κάνω το καλύτερο, να είμαι υγιής και να βοηθήσω τη νέα μου ομάδα να πετύχει τους υψηλούς στόχους της. Όλα γίνονται για κάποιον λόγο και είναι η ώρα να κοιτάξω μπροστά. Σας ευχαριστώ!».