«Ερυθρόλευκος» και επίσημα ο Τόμπσον

Ο Κιθ Χόλις Τόμπσον ανακοινώθηκε και επίσημα από τη διοίκηση του Ολυμπιακού, καθώς υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Πειραιώτες. Ο 26χρονος παίκτης δήλωσε χαρούμενος που θα συνεχίσει την καριέρα του στους «ερυθρολεύκους» και τόνισε πως ανυπομονεί για τη νέα αγωνιστική περίοδο.Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον καλαθοσφαιριστή Κιθ Χόλις Τόμπσον.Ο 26χρονος γκαρντ/φόργουορντ θα φοράει την φανέλα των Πειραιωτών για έναν χρόνο.Το who is whoΗμ. Γεν: 03/04/1991Toπ. Γεν: Pasadena, California (ΗΠΑ)Ύψος: 2.03Πρ. Ομάδες: Georgetown (2009-2012), Tulsa 66ers (2012-2013), Philadelphia 76ers (2013-2017), Austin Spurs (2017), New Orleans Pelicans (2017)».Ο Αμερικανός παίκτης υπογράμμισε στις πρώτες του δηλώσεις, στην επίσημη ιστοσελίδα του Ολυμπιακού: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος με την προοπτική που έχω μπροστά μου. Δεν το περίμενα πως θα ερχόταν μια τέτοια πρόταση για εμένα και ειλικρινά μετράω αντίστροφα για να βρεθώ στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό. Έχω ακούσει και μάθει τα καλύτερα για την ομάδα και τη χώρα, οπότε δεν βλέπω την ώρα να μπω στο αεροπλάνο και να βρεθώ στην Ελλάδα για το ξεκίνημα της νέας σεζόν».Στη συνέχεια, το νέο μετεγγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού υπογράμμισε: «Παίζω και γκαρντ και φόργουορντ και αυτό που μου αρέσει να κάνω, είναι να σκοράρω. Θα προσπαθήσω να σκοράρω αρκετά να δώσω χαρές στους φιλάθλους μας».