Λεκαβίτσιους: "Ο Σάρας ήθελε να μείνω στη Ζαλγκίρις"

Lekavicius on Panathinaikos deal: 'Jasikevicius advised me to stay in Zalgiris for one year, but I think it was time to move on. I'm ready' — Donatas Urbonas (@Urbodo) July 23, 2017

Lekavicius spoke with Xavi Pascual who told his 1st season will be difficult, but he'll help him to adjust. Gonna be a spark off the bench — Donatas Urbonas (@Urbodo) July 23, 2017

Lekavicius laughed that he already received Panathinaikos fans messages to hate Olympiacos. Also was surprised by such support from the fans — Donatas Urbonas (@Urbodo) July 23, 2017

Για ακόμα ένα χρόνο ήθελε στη Ζαλγκίρις τον Λούκας Λεκαβίτσιους ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, όπως αποκαλύπτει δημοσιογράφος από τη Λιθουανία."Ο Γιασικεβίτσιους με συμβούλεψε να μείνω στη Ζαλγκίρις για έναν ακόμα χρόνο αλλά νόμίζω πως ήταν καιρός να προχωρήσω. Είμαι έτοιμος" ήταν τα λόγια του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του Παναθηναϊκού, όπως γράφει στο twitter o Ντονάτας Ουρμπόνας.Ο Λιθουανός δημοσιογράφος συνεχίζει λέγοντας πως ο Τσάβι Πασκουάλ είπε στον συμπατριώτη του γκαρντ, ότι η πρώτη του σεζόν στα πράσινα θα είναι δύσκολη στην προσαρμογή ενώ θα έρχεται από τον πάγκο.Μάλιστα, αναφέρεται και στις πρώτες αντιδράσεις του Λεκαβίτσιους στις προτροπές των φίλων του Παναθηναϊκού να... μισεί τον Ολυμπιακό, με τον βραχύσωμο γκαρντ να το απολαμβάνει!