Κάτοικος Πειραιά ο Μπράιαν Ρόμπερτς

Την απόκτηση του Μπράιαν Ρόμπερτς ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής, η διοίκηση του Ολυμπιακού, με τον Αμερικανό παίκτη να υπογράφει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «ερυθρολεύκους». Ο Ρόμπερτς αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη, καθώς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει εγγυημένο συμβόλαιο στο ΝΒΑ.Κατά το παρελθόν έχει φορέσει τις φανέλες των Χαποέλ Γκαλίλ Γκιλμπόα, Μπάμπεργκ, Νιού Όρλεανς Χόρνετς/Πέλικανς, Σάρλοτ Χόρνετς και Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζεερς. Πέρυσι αγωνίστηκε στο ΝΒΑ με τη φανέλα των Σάρλοτ Χόρνετς.Η σχετική ανακοίνωση του Ολυμπιακού: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον καλαθοσφαιριστή Μπράιαν Ρόμπερτς.Ο Αμερικανός πλέι μέικερ θα φοράει τη φανέλα του Θρύλου τα επόμενα δύο χρόνια.Το who is who του Μπράιαν ΡόμπερτςHμ. Γεν.: 03/12/1985Τοπ. Γεν.: Τολέδο, Οχάιο (ΗΠΑ)Ύψος: 1.88Πρ. Ομάδες: Hapoel Galil Gilboa (2008-2009), Brose Baskets (2009-2012), New Orleans Hornets/Pelicans (2012-2014), Charlotte Hornets (2014-2016), Portland Trail Blazers (2016), Charlotte Hornets (2016).Διακρίσεις- Πρωταθλητής Γερμανίας (2010, 2011, 2012) με τη Μπάμπεργκ.- Κυπελλούχος Γερμανίας (2010, 2011, 2012) με τη Μπάμπεργκ».