Λάσκαρης: «Είμαστε εδώ για να μείνουμε»

Τέλος στα σενάρια περί αποχώρησης του από την ΚΑΕ Άρης έβαλε ο Νίκος Λάσκαρης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε.



Ο ισχυρός άνδρας της «κίτρινης» ΚΑΕ ανέλυσε το πλάνο που υπάρχει για τη νέα σεζόν, εξήγησε πως το μπάτζετ θα καθοριστεί με βάση τα έσοδα που θα υπάρξουν και υποστήριξε πως ο Παναγιώτης Γιαννάκης ανέλαβε τον Άρη για να τον αναγεννήσει.



«Όπως ξέρετε κάναμε ένα ΔΣ λίγο πριν, ήρθε και ο κόουτς από την Αθήνα για την παρουσίαση. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, ας ξεκινήσουμε. Θα ήθελα να σας πω ότι παρά τις δυσκολίες είμαι εδώ. Θα συνεχίσω να είμαι εδώ. Δεν έχουμε σκοπό ως οικογένεια να φύγουμε από τον Άρη μας. Έχουν ακουστεί διάφορα. Είμαστε εδώ για να μείνουμε. Η τελευταία χρονιά ήταν μεγάλο μάθημα για εμάς, ένα σχολείο. Δεν έχουμε μάθει να διοικούμε ομάδες. Η περσινή χρονιά με όλες τις δυσκολίες ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο. Έδωσε μαθήματα για το μέλλον.



Φέτος θα λειτουργήσουμε με πιο τεχνοκρατικά πρότυπα. Τις επόμενες ημέρες θα δημιουργηθούν ομάδες εργασίας για διάφορα θέματα της ομάδας. Αυτό θα σημαίνει μια πιο ομαδική λειτουργία προς αποφυγή καθυστερήσεων ή μη σωστών αντιμετωπίσεων. Οποιαδήποτε θέματα είχε ο Άρης τα παίρνω πάνω μου, είχαν να κάνουν με αποφάσεις δικές μου, κυρίως σε ό,τι αφορά τα οικονομικά. Την τελευταία φορά είχα πει ότι έχω σκοπό να κλείσω πρώτα την περσινή χρονιά, πριν ασχοληθώ με την επόμενη. Πίστευα ότι θα το καταφέρουμε. Δεν ήταν εφικτό. Φτάσαμε Ιούλιο και δεν έχουμε κλείσει οικονομικά με το προηγούμενο έτος. Κάνω ένα βήμα πίσω σε αυτό που είχα θέσει ως στόχο και διαχωρίζω την περσινή χρονιά από το μέλλον του Άρη.



Η νέα ομάδα θα στηθεί με μπάτζετ πάνω στα έσοδα του Άρη για την επόμενη χρονιά. Είχαμε τις επαφές με τον κόουτς. Θα ήθελα να πω ότι του "πουλήσαμε" την ιδέα του Άρη. Έχει ζήσει τις ένδοξες στιγμές του Άρη στο... πετσί του. Τα έχει βιώσει όσα βλέπαμε από την τηλεόραση. Είναι ζωντανός θρύλος. Του εξηγήσαμε το πλάνο για τον Άρη της επόμενης πενταετίας και παραπάνω. Οι συζητήσεις ξεκίνησαν μέσω φίλων που ήθελαν να μας γνωρίσουν και να μας φέρουν πιο κοντά. Είχε και ο ίδιος την ευκαιρία να μας γνωρίσει και να πιστέψει στο πλάνο μας. Αποφασίσαμε να το πάμε ένα βήμα παραπέρα και να κάνουμε τη μεγάλη κίνηση για την αναγέννηση του Άρη. Συμφωνήσαμε για συνεργασία. Ο κόουτς έρχεται πίσω στο σπίτι του. Φέτος θα βάλουμε τις βάσεις για τον Άρη της επόμενης πενταετίας. Θα βάλουμε γερές βάσεις για το μέλλον. Θέλουμε να δουλέψουμε σε πρότυπα αμερικανικά με παραγωγή ταλέντων και εσόδων. Μια ομάδα είναι και εκτός γηπέδου που πρέπει να βρει έσοδα για να λειτουργήσει. Σε όλα αυτά πιστεύουμε ότι ο κόουτς θα μας βοηθήσει. Είμαστε εδώ για να πούμε welcome coach», δήλωσε αρχικά ο ισχυρός άνδρας του Άρη.



Για τη δικαστική περιπέτειά του: «Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες. Υπάρχει δικαστική διαμάχη. Δεν είμαι συμβαλλόμενο μέρος. Έχουν φέρει μια υπόθεση στην Ελλάδα για να βλάψουν το κύρος του ονόματος. Είναι εκβιαστικό. Δεν υπάρχει λόγος να μπούμε σε λεπτομέρειες. Είναι σε εξέλιξη. Θα το λύσει η δικαιοσύνη. Εργαζόμαστε γύρω από αυτό. Αυτό μας επηρέασε την προηγούμενη χρονιά. Φέτος το στήσιμο θα είναι διαφορετικό, ώστε να μην επηρεάζεται από τέτοιες υποθέσεις».



Για τους ανθρώπους που τον πολεμούν εκ των έσω: «Θα είμαι σύντομος. Δεν ανήκει στην ύλη της συνέντευξης Τύπου. Έχουμε κοιταχτεί στα μάτια με τους υπόλοιπους του ΔΣ. Έχουμε λύσει τις διαφορές. Μιλούσαμε λιγότερο μεταξύ μας. Επιτρέψαμε καλοθελητές να μας επηρεάσουν. Θα φέρω ένα απλό παράδειγμα, το μήνυμα ενότητας του κυρίου Αρβανίτη και πώς αυτό ερμηνεύτηκε από δημοσιογράφους και φιλάθλους. Υπάρχει μια προσπάθεια που δημιουργεί αρνητικό κλίμα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν πρέπει να υπάρχουν παρατάξειες και πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Αλλιώς θα πάρουμε αποφάσεις. Πιστεύω ότι όλοι μαζί μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις».



Για το άρθρο 99: «Η ομάδα έχει υποχρεώσεις. Ήμασταν συνεπείς και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Το μπάτζετ είναι εσωτερική υπόθεση. Θα είναι ανάλογα με τα έσοδά μας. Μην αισθάνεστε άσχημα με αυτό. Δουλεύουμε πολλά πράγματα. Θέλουμε να τα δείξουμε στην πράξη και να χαρείτε με αυτά, όχι να λέμε "θα, θα, θα". Φέτος που πιέστηκα βρέθηκα μετά να μην θεωρηθώ φερέγγυος, για πράγματα που δεν έφταιγα εγώ. Θα λέμε ότι κάτι είναι done, όταν είναι done. Ο προγραμματισμός θα είναι με όσα χρήματα ξέρουμε ότι έχουμε. Ούτε ο κόουτς ούτε οι παίκτες θα έχουν πρόβλημα. Ταυτόχρονα θα δουλέψουμε για τα θέματα του παρελθόντος. Έχουμε καλύψει ένα μεγάλο μέρος του χρέους που παραλάβαμε».



Για τις νέες χορηγίες του Άρη: «Έχουμε επαφές με το εξωτερικό, με μεγάλους πιθανούς σπόνσορες. Είναι κυρίως συνεργάτες μας επαγγελματικά, με τους οποίους γνωριζόμαστε παγκοσμίως. Ξέρουν πού έρχονται. Τους ενδιαφέρει το μεγάλο πλάνο του Άρη. Έχουν αγοράσει την ιδέα του Άρη με το νέο γήπεδο και τα νέα πρότζεκτ που ετοιμάζουμε».



Για το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των παικτών και των προσφυγών, καθώς και για το πλάνο της ομάδας, αλλά και το ότι το συμβόλαιο του Παναγιώτη Γιαννάκη είναι μονοετές: «Προτιμώ να μην μιλάμε με "θα". Δουλεύουμε όλοι για να λυθεί το θέμα. Θα δημιουργηθεί ειδική ομάδα για το συγκεκριμένο κομμάτι. Θα είναι ξεχωριστό το παρελθόν από την επόμενη χρονιά. Αναφορικά με τον κόουτς... Έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή. Όταν συζητούσαμε ήταν μια μεγάλη ιδέα για τον Άρη. Θέλαμε να δούμε με ποια μορφή μπορεί να γίνει αυτό, ως τιμ μάνατζερ ή ως πρόεδρος. Τι θα μπορούσε να προσφέρει και από ποια θέση μπορεί να τον βοηθήσει, καθώς και τι ενδιαφέρει και τον ίδιο. Οι συζητήσεις ήταν διαφορετικές. Έρχεται στον Άρη, μας τιμά ως οικογένεια. Δεν είναι η πιο εύκολη στιγμή. Ξεκινάμε έτσι για να μην μπούμε σε μεγάλες διαδικασίες. Πιστεύουμε ο ένας τον άλλον. Ας ξεκινήσουμε μαζί το έργο και μέσα στη χρονιά θα δούμε το πλάνο για να το κάνουμε πολυετές. Θα το δούμε στην πράξη».



Για τα διαρκείας και τις οικονομικές ανάσες από τον κόσμο: «Είναι σωστό αυτό, το συζητήσαμε και στο ΔΣ. Αποφασίσαμε να βγουν τα διαρκείας την επόμενη εβδομάδα. Θα είναι όλοι ευχαριστημένοι γι' αυτό. Πιστεύω ο κόσμος θα δείξει έμπρακτα τη στήριξη στην ομάδα. Ο ερχομός του κόουτς είναι το καλύτερο έναυσμα». Για το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει χρηματοδότηση της εταιρείας: «Αυτό δεν ισχύει ακριβώς. Απλώς, είπαμε ότι η ομάδα θα βασίζεται στα σίγουρα έσοδα. Δεν θα βασίζεται σε πιθανά μελλοντικά εισοδήματα. Αυτό διαφοροποιεί το πού ξεκινάμε, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε ποιοτική ομάδα».



Για το αν σκέφτεται να γίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου: «Είμαστε ανοιχτοί αν κάποιος θέλει να κάνει τέτοια πρόταση. Είχε γίνει τέτοια συζητήση στο ΔΣ για ανθρώπους από το εξωτερικό που φέρεται να θέλουν κάτι τέτοιο. Το θεωρώ λογικό. Δεν είμαι αντίθετος. Δεν ξέρω αν θα το δούμε σαν συμπαίκτες. Αλλά, στην ουσία είναι. Θα βάλει κάποιος τα χρήματά του σε κάτι που πιστεύει και αγαπάει. Ναι, έλα, βάλε τα χρήματά σου και πάρε μετοχές. Μην μιλάς μόνο απ' έξω. Και εγώ τα περίμενα τα πράγματα διαφορετικά. Αν δεν μπεις στο ΔΣ δεν έχεις ιδέα πόσο πολύπλοκο είναι το θέμα. Ακόμα και αν έχεις δουλέψει σε πετρέλαια και τράπεζες... Έλα σε μια ομάδα σαν τον Άρη με απαιτητικούς φιλάθλους να δεις πόσο δύσκολο είναι. Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Δεν έχει τεθεί πάντως στο ΔΣ να ζητήσουμε εμείς ΑΜΚ. Ειπώθηκε ότι έχουν δείξει ενδιαφέρον άτομα από το εξωτερικό. Αυτό έχει γίνει. Ως ομάδα και ΔΣ δεν έχουμε κυρήξει ΑΜΚ».



Για το αν έχουν βρεθεί οι οικονομικές λύσεις: «Έχουν βρεθεί, αλλά ας τα αναλύσει ο κύριος Παπακυριάκης».



Για τις σκέψεις που υπάρχουν για επιστροφή του Γκάλη στο «Παλέ»: «Τον θέλουμε πολύ. Έχει γίνει συζήτηση και με τον κόουτς. Ο κόουτς ξεκίνησε τη συζήτηση. Είχε πει να φέρουμε τον Νικ στην παρέα μας. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Για αρχή θα ήταν ωραίο να τον βλέπουμε στο γήπεδο. Μας ενδιαφέρει πολύ».