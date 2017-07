Κυκλοφορούν τα «ερυθρόλευκα» διαρκείας.

Από αύριο Πέμπτη (6/7) θα τεθούν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν, όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ.Αναλυτικά:«Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει ότι η έναρξη ανανέωσης και διάθεσης των καρτών διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2017/2018 θα ξεκινήσει την Πέμπτη 06/07/2017.Βασικά χαρακτηριστικά προγράμματος κάρτας διαρκείας 2017/20181. Είσοδος και εγγυημένη θέση για όλους τους κατόχους, για όλους τους εντός έδρας αγώνες της σεζόν 2017/2018 σε όλες τις διοργανώσεις. Περίπου 36-41 εντός έδρας αγώνες.2. Προτείνουμε σε όλους τους φιλάθλους μας να προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας για τη φετινή σεζόν καθώς θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να προμηθεύονται εισιτήριο αγώνα ειδικά στα σημαντικά ματς και σε συγκεκριμένες θέσεις που επιθυμούν.3. 15 – 18 ξεχωριστές Ευρωπαϊκές νύχτες με πολλές καινοτομίες και βελτιωμένες υπηρεσίες θεατών, εντός και εκτός του γηπέδου καθώς και όλοι οι αγώνες του Ελληνικού Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Ελλάδας.4. Συμμετοχή σε μια σειρά από διαγωνισμούς, κληρώσεις, προωθητικά προγράμματα και προσφορές από τους χορηγούς και συνεργάτες της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για όλους τους κατόχους διαρκείας.5. Θα διατεθούν 5.000 εισιτήρια διαρκείας, δηλαδή το 45% της χωρητικότητας του γηπέδου, το 20% θα διατεθεί για ανάγκες χορηγών, συνεργατών, συμβατικές υποχρεώσεις κ.λ.π. κα το υπόλοιπο 35% θα είναι απλά εισιτήρια ανά αγώνα.6. Η αγορά του εισιτήριου με την ΟLYMPIACOS BC WORLD Mastercard εξασφαλίζει αποκλειστική έκπτωση 10% και μέχρι 8 άτοκες δόσεις αποπληρωμής της κάρτας διαρκείας καθώς και πλήθος άλλων προνομίων και δικαιωμάτων για τον κάτοχο.7. Προτείνουμε σε όλους τους κατόχους διαρκείας να προβούν στην ανανέωση της κάρτας τους είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω internet για να αποφύγουν πιθανές ουρές και καθυστερήσεις στα εκδοτήρια του ΣΕΦ.Από πού μπορώ να προμηθευτώ την κάρτα μου;Η διάθεση των καρτών διαρκείας θα πραγματοποιείται από τα εκδοτήρια και τα γραφεία της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Εθνάρχου Μακαρίου 1, Νέο Φάληρο), μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ομάδας στο www.olympiacosbc.gr, αλλά και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου στο 210 89 38 007.Είμαι παλαιός κάτοχος, τι κάνω;Από την Πέμπτη 06/07/2017, οπότε θα ξεκινήσει η διάθεση των καρτών διαρκείας, προτεραιότητα θα έχουν οι περσινοί κάτοχοι για να ανανεώσουν τις κάρτες τους έως και την Τετάρτη 19/07/2017.Είμαι νέος κάτοχος, τι κάνω;Μπορείτε να απευθυνθείτε στην Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για να δείτε την διαθεσιμότητα στις ελεύθερες θέσεις. Από την Δευτέρα 24/07/2017 όλες οι θέσεις θα διατίθενται στους φιλάθλους που ενδιαφέρονται σε τιμές που προβλέπονται για τους νέους κατόχους και είναι λίγο υψηλότερες από αυτές που αφορούν τους παλαιούς κατόχους.Σημαντικές Ημερομηνίες:• Πέμπτη 06/07/2017 – Τετάρτη 19/07/2017: Περίοδος ανανέωσης περσινών κατόχων διαρκείας.• Πέμπτη 20/07/2017 – Παρασκευή 21/07/2017: Ημέρες αλλαγών. Όσοι κάτοχοι διαρκείας επιθυμούν αλλαγή στο τμήμα ή στην θέση τους θα πρέπει να το δηλώσουν εξαρχής και στις προαναφερόμενες ημέρες θα πρέπει να έρθουν από τα εκδοτήρια και ώρες 10:00 – 18:00 για να πραγματοποιηθούν οι όποιες αλλαγές είναι εφικτό να γίνουν.• Δευτέρα 24/04/2017: Έναρξη πωλήσεων σε νέους κατόχους (για όλες τις θέσεις).Τρόποι ανανέωσης και πληρωμής:Οι ανανεώσεις των καρτών διαρκείας καθώς και οι νέες αγορές αυτών θα πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους:• Τηλεφωνικά στα παρακάτω τηλέφωνα: 210 45 27 471 (για τις κατηγορίες Court Seats, VIP, EXECUTIVE A (τμήματα: 107/108/109). 210 45 27 473 & 210 45 27 474 (για τις κατηγορίες EXECUTIVE B (τμήματα: 206/210), Club 1 (τμήμα: 224), Οικογενειακά Τμήματα (203/204). 210 48 28 140, 210 48 28 160, 210 48 24 225 & 210 48 10 215 (για τις κατηγορίες Club 2 (τμήματα: 223/225), Club 3 (τμήματα: 222/226/227), Club 4 (τμήματα: 228/229/230/231), Central 1 (τμήματα: 308/324), Central 2 (τμήματα: 306/310/322/326). Τα παραπάνω τηλέφωνα θα λειτουργούν από την ΔΕΥΤΕΡΑ 10/07/2017.• Στο τηλέφωνο Call Center: 210 89 38 007 (εκτός των Court Seats, VIP, Executive A, Οικογενειακά τμήματα).• Μέσω Internet από το www.olympiacosbc.gr και από το www.tickethour.gr• Από τα Εκδοτήρια και τα γραφεία της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στο Σ.Ε.Φ.Βασική Προϋπόθεση: Για την ανανέωση των καρτών διαρκείας είναι απαραίτητα τα ακόλουθα: Α.Μ.Κ.Α., ΑΦΜ και να έχετε στην κατοχή σας την αστυνομική ταυτότητα και την κάρτα διαρκείας της περιόδου 2016/2017.Βασική Ενημέρωση: Η ανανέωση και η διάθεση των καρτών διαρκείας των κατηγοριών VIP/ Court Seats καθώς και των οικογενειακών εισιτηρίων διαρκείας θα πραγματοποιείται είτε τηλεφωνικά στα τηλέφωνα που αναφέρονται πιο πάνω, είτε από τα γραφεία της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Ώρες Λειτουργίας: Τα γραφεία καθώς και τα εκδοτήρια της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ είναι ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10:00 έως 18:00. Τα εκδοτήρια θα λειτουργούν και εκτάκτως το Σάββατο 08/07/2017 και 15/07/2017 και ώρες 10:00-18:00 για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.Τρόποι Πληρωμής:• Χρεωστικές Κάρτες• Μετρητά• Κατάθεση Web Banking (Αποστολή συναλλαγής μέσω Fax στο 210 45 27 601 ή μέσω email στο info@olympiacosbc.gr.• Πιστωτικές κάρτες (μέχρι 8 άτοκες δόσεις για τους κατόχους της OLYMPIACOS BC WORLD Mastercard μέχρι 3 άτοκες δόσεις για τους κατόχους άλλων καρτών.Τα προνόμια σαςΓια όλους τους κατόχους:• Εγγυημένη θέση• 10% έκπτωση στις επίσημες μπουτίκ του Ολυμπιακού• Δωροεπιταγή αξίας 80 ευρώ από το OFFICIAL OLYMPIACOS BC STORE• Συμμετοχή σε κληρώσεις και διαγωνισμούς εντός και εκτός του γηπέδου και προσφορές από τους χορηγούς του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ• Προτεραιότητα στην ανανέωση της κάρτας διαρκείας την επόμενη αγωνιστική περίοδο• Αποκλειστική προτεραιότητα στην προμήθεια εισιτηρίων για το Euroleague Final Four.ΕXECUTIVE Α:• Εγγυημένη θέση• 10% έκπτωση στις επίσημες μπουτίκ του Ολυμπιακού• Δωροεπιταγή αξίας 80 ευρώ από το Official Olympiacos BC Store• Συμμετοχή σε κληρώσεις και διαγωνισμούς εντός και εκτός του γηπέδου και προσφορές από τους χορηγούς του Ολυμπιακού• Προτεραιότητα στην ανανέωση της κάρτας διαρκείας την επόμενη αγωνιστική περίοδο• Θέση Parking• VIP Είσοδος• VIP LoungeVIP/ Court Seats/ Baseline:• Εγγυημένη θέση• 10% έκπτωση στις επίσημες μπουτίκ του Ολυμπιακού• Δωροεπιταγή αξίας 80 ευρώ από το Official Olympiacos BC Store• Συμμετοχή σε κληρώσεις και διαγωνισμούς εντός και εκτός του γηπέδου και προσφορές από τους χορηγούς του Ολυμπιακού• Προτεραιότητα στην ανανέωση της κάρτας διαρκείας την επόμενη αγωνιστική περίοδο• Θέση Parking / Valet Parking• VIP Είσοδος• VVIP New Olympiacos BC Mastercard Lounge (εντός του ΣΕΦ)• Δικαίωμα συμμετοχής σε ταξίδια της ομάδας στο εξωτερικό (όπου προβλέπεται)• Ετήσια εκδήλωση με τους παίκτες και προπονητές της ομάδας• Ειδικά προνόμια για το Olympiacos VIP Season Cards ClubΤα προνόμια της OLYMPIACOS BC WORLD Mastercard• Συλλογή πόντων με κάθε χρήση της κάρτας και εξαργύρωση σε δώρα, προϊόντα και εμπειρίες του Ολυμπιακού.• 10% έκπτωση στη κάρτα διαρκείας• 8 άτοκες δόσεις για εξόφλησή της• Συμμετοχή σε κληρώσεις για εκδηλώσεις & προωθητικές ενέργειες, special events για παιδιά• Μοναδικά και άλλα αποκλειστικά προνόμιαΕίμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι και φέτος η Τράπεζα Πειραιώς, θα πραγματοποιήσει κλήρωση με τη συμμετοχή όλων όσων θα αγοράσουν κάρτα διαρκείας τη σεζόν 2017/2018 χρησιμοποιώντας την πιστωτική κάρτα OLYMPIACOS BC WORLD Mastercard.Συγκεκριμένα, αποκλειστικά με την OLYMPIACOS BC WORLD Mastercard, μπορείτε να αποκτήσετε την κάρτα διαρκείας με έως 8 άτοκες δόσεις και να επωφεληθείτε με 10% έκπτωση. Συγχρόνως, συμμετέχετε σε κλήρωση με τα εξής δώρα:• 3 μεγάλοι τυχεροί θα κερδίσουν ένα ταξίδι για δύο άτομα με την ομάδα στο εξωτερικό.• 30 νικητές θα κερδίσουν επιστροφή της αξίας της κάρτας διαρκείας τους (έως 300€).Η συμμετοχή στην κλήρωση ισχύει για υφισταμένους και νέους κατόχους της κάρτας OLYMPIACOS BC WORLD Mastercard, έως 15/09/2017.Επίσης, όσοι φίλοι της ομάδας μας ενδιαφέρονται να αποκτήσουν την OLYMPIACOS BC WORLD Mastercard, θα κερδίζουν αυτόματα έναν συλλεκτικό προπονητικό σάκο και μια υπογεγραμμένη μπάλα από όλους τους παίκτες της ομάδας.Περισσότερες πληροφορίες στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς ή στο 18 28 38.Κάρτα Μέλους ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.ΠΗ Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ από πέρυσι συμβάλλει στην προσπάθεια του ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ για ανάπτυξη και επιτυχίες σε όλα τα τμήματα. Έτσι, όλοι οι κάτοχοι κάρτας διαρκείας της Κ.Α.Ε ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα πρέπει και φέτος να είναι οικονομικά ενήμερα Μέλη του ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ.Για τον λόγο αυτό στον ίδιο χώρο διάθεσης των καρτών διαρκείας στα εκδοτήρια καθώς και στα γραφεία της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στο ΣΕΦ, θα λειτουργεί τμήμα εγγραφής/ανανέωσης μελών. Για την αποφυγή ταλαιπωρίας σε περίπτωση πολυκοσμίας, εγγραφές και ανανεώσεις μελών γίνονται ήδη από το «Γραφείο Μελών / Φιλάθλων» το οποίο βρίσκεται στην εμπορική στοά του Στ. Καραϊσκάκη, κάτω από τις θύρες 17/18/19. Το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε κάρτα μέλους ανέρχεται στα 50€ και αφορά στην ετήσια συνδρομή Μέλους (δεν εμπεριέχεται στην τιμή των εισιτηρίων διαρκείας της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ).Και φέτος, με την εν λόγω κάρτα, το Μέλος θα έχει την δυνατότητα, με σειρά προτεραιότητας, να παρακολουθήσει όλους τους αγώνες των Τμημάτων του Ερασιτέχνη ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (πόλο ανδρών και γυναικών, βόλεϊ και μπάσκετ γυναικών). Αν κάποιος είναι ήδη κάτοχος της Κάρτας Μέλους του ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ θα πρέπει να αναφέρει τον αριθμός της κατά την διαδικασία αγοράς της κάρτας διαρκείας της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. Διευκρινίζεται ότι, όσοι φίλαθλοι αγοράσουν διαρκείας της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μέσω του ΙΝΤΕΡΝΕΤ ή του CALL CENTER (210 89 38 007), θα πρέπει να είναι ενεργά μέλη πρώτα του ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ».