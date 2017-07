Τιλί και επίσημα...

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τηνμ απόκτηση του Γάλλου φόργουρντ, Κιμ Τιλί



Ο Κιμ Τιλί έγινε ο τρίτος παίκτης που ανακοινώνεται από την "ερυθρόλευκη" ΚΑΕ, μετά από αυτές για την απόκτηση των Γιάνις Στρέλνιεκς και Γιώργου Μπόγρη. Ο πρώην παίκτης της Μπασκόνια αγωνίζεται στη θέση "4" και ενίοτε και στη θέση "5".



Η ανακοίνωση: "Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον καλαθοσφαιριστή Κιμ Τιλί. Ο Γάλλος φόργουορντ θα φοράει τη φανέλα των Πειραιωτών για τα επόμενα δύο χρόνια".



Το who is who του Κιμ Τιλί

Hμ. Γεν.:15/07/1989

Τοπ. Γεν.: Cagnes-sur-Mer (Γαλλία)

Ύψος:2.10

Πρ. Ομάδες: Κολέγιο Utah (2006-2010), Βιλερμπάν (2010-2012), Μούρθια (2012-2014), Μπασκόνια (2014-2017).



Ομαδικές διακρίσεις

- Χάλκινο μετάλλιο στο Μουντομπάσκετ της Ισπανίας το 2014 με την εθνική Γαλλίας.