Μπόγρης τριετίας στον Ολυμπιακό

Ο Γιώργος Μπόγρης είναι πλέον και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού, ενισχύοντας τους ερυθρόλευκους στη γραμμή των ψηλών για τα επόμενα τρία χρόνια.Οι ερυθρόλευκοι αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους:Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον καλαθοσφαιριστή Γιώργο Μπόγρη.Ο Έλληνας σέντερ, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες και θα ενισχύσει τη φροντ λάιν των «ερυθρόλευκων» για τα επόμενα τρία χρόνια.Το who is who του Γιώργου ΜπόγρηHμ. Γεν.: 19/02/1989Τοπ. Γεν.: ΑθήναΎψος: 2.10Πρ. Ομάδες: Ηλυσιακός (2006-2009), Παναθηναϊκός (2009-2011), Περιστέρι (2011), Άρης (2011-2012), Πανιώνιος (2012-2013), ΠΑΟΚ (2013-2014), Ανδόρα (2014-2015), Μπιλμπάο (2015-2016), Τενερίφη (2016-2017).Ομαδικές Διακρίσεις- Χρυσό μετάλλιο με την Εθνική Νέων Ανδρών το 2009 στο Ευρωμπάσκετ της Ρόδου- Αργυρό μετάλλιο με την Εθνική Εφήβων το 2007 στο Ευρωμπάσκετ της Ισπανίας- Δύο πρωταθλήματα Ελλάδος με τον Παναθηναϊκό (2010, 2011)- Μια Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό (2011)- Ένα Τσάμπιονς Λιγκ με την Τενερίφη (2017)Ατομικές Διακρίσεις- Μέλος της καλύτερης πεντάδας στο Τσάμπιονς Λιγκ το 2017- Πιο βελτιωμένος παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος το 2014