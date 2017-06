Τέταρτο ραντεβού «αιωνίων»

Ο Παναθηναϊκός Superfoods υποδέχεται τον Ολυμπιακό (21.00, Novasports1HD, στην υπηρεσία Nova GO και ηχητικά στο Novasports.gr) στον τέταρτο τελικό της Stoiximan.gr Basket League.



Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν το προβάδισμα με 2-1 στην σειρά μια και υπερασπίστηκαν ως τώρα την έδρα τους, οπότε με νίκη απόψε θα πανηγυρίσουν τον τρίτο συνεχόμενο τίτλο τους και δεύτερο σερί μέσα στην έδρα του «αιώνιου αντιπάλου».



Οι «πράσινοι», θέλουν να ισοφαρίσουν σε 2-2 στην σειρά και να τα παίξουν όλα για όλα για την επιστροφή στην εγχώρια κορυφή σε πέμπτο τελικό την Κυριακή στο ΣΕΦ.



Οι υπόλοιποι, αναμένουν έναν νέο συναρπαστικό τελικό, όπως μας έχουν συνηθίσει οι δύο «αιώνιοι», χωρίς όμως τα παρατράγουδα που έχουν σημειωθεί στους προηγούμενους τελικούς.



Αγωνιστικά, αμφότερες οι φιναλίστ αντιμετωπίζουν προβλήματα. Στους γηπεδούχους ο Γιάννης Μπορούσης αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση και χθες έβγαλε μέρος της προπόνησης, με τον Τσάβι Πασκουάλ να είναι αισιόδοξος για την συμμετοχή του.



Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν ως γνωστόν στην διάθεσή τους Χάκετ και Λοτζέσκι, ενώ οι Γκριν και Παπανικολάου ταλαιπωρήθηκαν από ενοχλήσεις στον αχίλλειο και την μέση αντίστοιχα τις προηγούμενες μέρες.



Οι φίλοι του μπάσκετ θα μπουν στο κλίμα του μεγάλου αγώνα από τις 19:30 με το pre game στο Novasports1HD, στην υπηρεσία Nova GO, στο WebTV και στα Social Media του Novasports.gr, στο πλαίσιο της εκπομπής «Ώρα των Πρωταθλητών» με τον Γιάννη Καραλή. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής οι Χρήστος Καούρης, Δώρα Παντέλη και ο κόουτς Βασίλης Φραγκιάς, θα μεταφέρουν από το κλειστό του ΟΑΚΑ «Νίκος Γκάλης», όλα τα τελευταία νέα, πλούσιο ρεπορτάζ και δηλώσεις εκλεκτών καλεσμένων.



Στις 21:00 θα ακολουθήσει στο Novasports1HD, στην υπηρεσία Nova GO και ηχητικά στο Novasports.gr η μετάδοση του ντέρμπι. Στην περιγραφή θα είναι ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου, στο σχόλιο ο Δημήτρης Καρύδας και στο ρεπορτάζ οι Χρήστος Καούρης και Νικήτας Αυγουλής.



Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα θα ακολουθήσει στο Novasports1HD, στην υπηρεσία Nova GO και στο WebTV του Novasports.gr (διαθέσιμο σε συνδρομητές Forthnet/Nova) το post game με όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.









