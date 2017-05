Retweet με νόημα από τον Σίνγκλετον

Ο Κρις Σίνγκλετον προχώρησε σε μια αναδημοσίευση, με την οποία προσπάθησε να στείλει μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, την επομένη της ήττας του Παναθηναϊκού Superfoods από την ΑΕΚ.

Το αρχικό tweet το οποίο κέντρισε το ενδιαφέρον του Αμερικανού, αναφέρει: «Δεν είναι η ομορφιά ενός κτιρίου που θα πρέπει να κοιτάς. Είναι η κατασκευή των θεμελίων αυτή που θα αντέξει το τεστ του χρόνου».

"It is not the beauty of a building you should look at; its the construction of the foundation that will stand the test of time."